Газпромбанк снизил ставки по потребительским кредитам

Газпромбанк снизил ставки по кредиту наличными и рефинансированию кредитов. Ставка стала единой при оформлении любой суммы кредита от 100 тыс. до 7 млн рублей включительно – 4,9% годовых.

Такая ставка возможна при наличии личного страхования заемщика в рамках кредитного договора (без страхования ставка выше на 16-20 п.п.).

Подать заявку на кредит наличными или рефинансирование можно в мобильном приложении, на сайте и в офисе Газпромбанка. Оформить кредит можно на срок от 13 месяцев до 7 лет. Максимальный срок зависит от суммы кредита и категории заемщика. Оформление возможно по минимальному пакету документов – на сумму до 3 млн рублей по паспорту, а на сумму до 7 млн рублей – по паспорту и авторизации через Госуслуги. Узнать подробные условия по кредиту наличными и рефинансированию можно на сайте.

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