Газпромбанк с 20 июля вводит комиссию за SWIFT-переводы и обслуживание валютных счетов

С 20 июля Газпромбанк поменяет условия обслуживания ткущих счетов в долларах и евро, и введет комиссию за входящие переводы по SWIFT. Теперь они будут облагаться комиссией, сообщается в телеграм-канале банка.

За валютные переводы за границу с использованием системы SWIFT вводится комиссии в размере 3% от суммы перевода. За хранение валютных остатков в долларах США и евро объемом более 10 тыс.единиц будет взиматься 0,017% в день от общей суммы. Кроме того, будет действовать комиссия за зачисление средств на счета в долларах и евро в размере 3% от суммы.

Из-за санкций «недружественных» стран в отношении финансовой системы России платежи в долларах, евро и других валютах проходят со значительными задержками или не осуществляются вообще. Газпромбанк предупредил, что не может гарантировать привычный уровень сервиса и гарантировать сохранность средств клиентов. Организация попросила по возможности, воздержаться от совершения таких операций.

Напомним, с 15 июля банк уже повысил комиссии по исходящим SWIFT-переводам в иностранной валюте с 1% до 3%.

Страны Запада начали ужесточать санкции против РФ после начала специальной военной операции по защите Донбасса, которую 24 февраля объявил Президент России Владимир Путин.