Газпромбанк признан самым честным банком по ипотеке

Аналитический центр Банки.ру опубликовал итоги исследования условий ипотечных программ, представленных на официальных сайтах 83 российских банков. Для оценки использовался специальный индикатор — индекс честности Банки.ру, рассчитанный по определенной методологии.

По итогам исследования наибольшее значение индекса зафиксировано у Газпромбанка — 8,9 из 9,6 возможных. Это означает, что Банк, по данным экспертов, предоставляет максимально полную и достоверную информацию об условиях и процессе оформления ипотеки. Также Газпромбанк получил максимально возможную оценку по критерию «Уровень сервиса».

«Газпромбанк за последнее время провел колоссальную работу по развитию направления ипотечного кредитования, не только предлагая клиентам одни из лучших финансовых условий на рынке, но и непрерывно работая над повышением качества сервиса. Мы, действительно, стремимся к открытости и удобству во всех аспектах процесса оформления ипотеки, упрощению клиентского пути при получении кредита — от подачи заявки на сайте до заключения сделки. Мы гордимся столь высокими результатами в исследовании такой популярной и профессиональной площадки, как Банки.ру, и в ближайшее время планируем расширять возможности ипотечного кредитования, а также предложить новые продукты и акции, благодаря которым банк вдохновляет клиентов на покупку недвижимости», — прокомментировал Первый Вице-Президент, член Правления Газпромбанка Алексей Попович.

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