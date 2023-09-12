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Газпромбанк принял участие в Международном форуме «РОСТКИ»
В Казани 7-8 сентября прошел Первый международный российско-китайский форум «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество».
Свыше 5,5 тысячи делегатов из 57 регионов России и 24 стран прибыли в Казань для участия в первом российско-китайском форуме. Деловая часть программы насчитывала около 50 сессий и была ориентирована на 8 ключевых направлений, которые определили Владимир Путин и Си Цзиньпин еще в марте этого года на своих переговорах: торговля, логистика, финансы, энергетика, глубокая переработка ресурсов, технологии, промышленная кооперация, сельское хозяйство.
Сотрудничество Татарстана и Китая имеет хорошую историю. Товарооборот по итогам прошлого года увеличился почти в 1,6 раза и достиг 1,6 млрд долларов. Китай представляли делегаты посольства КНР в России, власти китайских провинций и руководство крупных промышленных корпораций. Российские регионы и китайские провинции обсудили актуальные вопросы по развитию сотрудничества.
В рамках форума «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество» прошло пленарное заседание с участием Министра экономического развития Российской Федерации Максимом Решетниковым.
«В этом году, за семь месяцев, мы видим рост товарооборота между Россией и Китаем более чем на 30%. Мы цифру в 200 миллиардов долларов взаимной торговли в 2023 году достигнем и превысим», — заявил Максим Решетников.
На форуме также прошла выставка Russia-China Expo, которая раскинулась на площади около 15 тысяч кв. метров. Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов с гостями посетили выставочную экспозицию. Вице-Президент – управляющий Газпромбанка в Казани Антон Фомин на стенде банка презентовал Раису РТ, участникам и гостям форума результаты активного сотрудничества с КНР.
«Китай является самым крупным торговым партнером нашего Филиала в 2023 году. Если в 2021 году доля внешнеторговых контрактов филиала с китайскими контрагентами составляла 25%, то в 2023 году эта доля выросла до 70%. Банк проводит конвертацию пар юань/рубль и рубль/юань в любых объемах. Банк также хеджирует валютные риски клиентов, заключая сделки с производными финансовыми инструментами (валютные форварда, свопы, опционы). Если говорить о продуктах для розничных клиентов, то Газпромбанк предлагает оформить карту Union Pay для путешествий и покупок за рубежом. Платежную карту принимают в 157 странах мира. Газпромбанк остается одним из лидеров по объему транзакций по картам UP», – рассказал он.
Идея российско-китайского форума регионального характера интересна с точки зрения трансформации его в регулярную площадку-хаб не только для татарстано-китайских отношений, но и для всей России. Реклама. Банк ГПБ (АО) Генеральная лицензия Банка России № 354.
Фотографии предоставлены пресс-службой Газпромбанка
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