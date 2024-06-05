Газпромбанк предложил решения для развития и поддержки МСБ на бизнес-завтраке в Казани

Фото: пресс-служба Газпромбанка

Филиал Газпромбанка в Казани провёл бизнес-завтрак для малого и среднего бизнеса. Приглашенные спикеры ответили на вопросы клиентов и гостей мероприятия в части актуальных решений для развития и поддержки МСБ в Казани.

Открыл мероприятие Вице-Президент – управляющий филиалом Газпромбанка в Казани Антон Фомин, поприветствовав гостей.

«Такие встречи помогают нам определять потребности бизнеса и слышать своего клиента, предлагая ему наиболее эффективные инструменты поддержки», - отметил он.

Модератором встречи была Светлана Фазлиахметова, начальник отдела малого и среднего бизнеса Газпромбанка в Казани: «На мероприятии прошла оживленная дискуссия по цифровым кредитным продуктам Газпромбанка. Клиенты задавали вопросы как по текущим параметрам продуктов и особенностям оформления, так и рассказывали о продуктах и сервисах, которые им были бы интересны, а представитель Гарантийного фонда РТ предложил создание совместного продукта в цифровом пространстве. Во время дискуссии затронули вопросы оборотного финансирования, отраслевые особенности и портрет клиента, а также отдельную продуктовую линейку для поставщиков и подрядчиков. Опыт проведения встреч в таком формате дает возможность нашим клиентам познакомиться с новыми актуальными продуктами банка, укрепить взаимоотношения, усилить бренд Газпромбанка в Республике Татарстан».

Мероприятие продолжилось выступлением приглашенного спикера из Москвы Бахтияра Джафарова, осветившего тему цифрового кредитования для клиентов МСБ. Сотрудники отдела брокерского обслуживания банка представили обзор об инструментах краткосрочного размещения денежных средств, а о преимуществах лизинга рассказала Маргарита Садыкова, директор подразделения продаж компании ГПБ Автолизинг. Высокий интерес гостей бизнес-завтрака вызвало выступление руководителя подразделения по управлению рисками Гарантийного фонда РТ Гульнары Сафиуллиной. Она рассказала о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства.

Фото: пресс-служба Газпромбанка

Филиал Газпромбанка в Казани отдельно благодарит ресторан «Чизерия» за предоставленную площадку и подарки клиентам.

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