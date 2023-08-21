Газпромбанк предлагает кредит наличными по ставке 0% годовых в первый месяц

Газпромбанк предлагает новую услугу — кредит наличными по ставке 0% годовых на первый месяц действия. Кредит можно взять на любые цели. Сумма кредита наличными составляет от 100 тыс. до 7 млн рублей. Срок кредита — от 13 месяцев до 5 лет.

Со второго месяца ставка составит от 3,9% до 16,8% годовых. Процент зависит от суммы кредита и категории заемщика, а также учитывает личное страхование.

Подать заявку на оформление кредита можно на сайте либо в офисе Газпромбанка. Получить кредит можно в короткий срок без поручителей и залога. Возможно получение только по одному документу — паспорту. Для этого необходима авторизация через портал госуслуг.

В Газпромбанке привели статистику по самым популярным целям, на которые жители Татарстана берут кредиты наличными. Это проведение ремонтных и строительных работ, приобретение автотранспорта и покупка крупной бытовой техники.

Кредит наличными станет отличным решением для обустройства нового жилья, когда при покупке квартиры или дома не осталось средств на ремонт. Взяв кредит под 0% годовых в первый месяц, можно приблизить свое новоселье.

Аналогичная ситуация и с приобретением автомобиля. Разумеется, при недостатке средств можно воспользоваться автокредитом. Но в данном случае покупатель будет органичен в выборе марки транспортного средства, будет вынужден оформлять страховку, а сам автомобиль окажется в залоге у банка-кредитора. Кроме того, до погашения кредита автомобиль нельзя будет продать. Удобным финансовым решением в этой ситуации станет кредит наличными.

Условия кредита

Ставка 0% годовых в первый месяц. Со второго месяца — от 3,9% годовых.

Сумма — от 100 тыс. до 7 млн рублей.

Срок — до 5 лет.

Узнать подробные условия можно по ссылке.

Ставка по кредиту от 3.9% до 16.8% годовых, первый месяц кредита — 0% годовых. Сумма от 100 тыс. до 7 млн рублей, срок от 13 до 60 месяцев. Надбавка: 7–15 п. п. для клиентов без личного страхования. Подробнее на gazprombank.ru. Банк ГПБ (АО). Ген. лицензия ЦБ РФ№ 354. Реклама. 11.08.2023.