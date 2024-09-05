Газпромбанк готов поддержать проекты научно-технологического развития в Татарстане

Фото: пресс-служба Газпромбанка

26 августа в Казани состоялось знаковое мероприятие для нефтегазовой отрасли России - Татарстанский нефтегазохимический форум. Газпромбанк стал генеральным спонсором выставки TatOilExpo-2024 и организовал деловой завтрак.

В официальном открытии форума принял участие заместитель Председателя Правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс. В ходе торжественной церемонии он отметил, что Газпромбанк готов выступать не только финансовым партнером Республики Татарстан, но и содействовать научно-технологическому развитию.

Фото: пресс-служба Газпромбанка

В первый день выставки Банк традиционно провел деловой завтрак, в котором приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, бизнеса и науки – всего 180 VIP-гостей. Среди них иностранные делегации из Турции, Саудовской Аравии, Бахрейна, Катара, ОАЭ, Ирана, Туркменистана, Узбекистана, Казахстана, Беларуси, руководители федеральных органов власти, первые лица крупнейших нефтегазохимических компаний, представители научного сообщества и отраслевых ассоциаций.

Модератором выступила руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина. На завтраке обсудили опыт внедрения инновационных технологий в промышленность, провели онлайн-голосование о том, какие разработки необходимы для повышения устойчивости нефтегазового сектора, а Союз Нефтегазопромышленников России наградил лидеров самых инновационных компаний нефтегазового сектора.

Фото: пресс-служба Газпромбанка

Рустам Минниханов указал, что Газпромбанк активно участвует в важных для региона проектах. «Десять процентов в республике это – Газпромбанк, и самое главное – идет очень позитивная динамика. Это нефтегазохимический комплекс, это промышленность, это и жилищное строительство. В последнее время во многих проектах Татарстана Газпромбанк проявляет активность. Добро пожаловать, и давайте совместно реализовывать большие проекты», – сказал он.

Для развития экосистемы инноваций и достижения лидерства необходима кооперация заказчиков, научных центров и банка как центра доверия для индустрии и науки. В своем докладе Дмитрий Зауэрс рассказал о поддержке банком наукоемких отраслей экономики и достижении конкурентоспособности через знания и технологии.

В качестве инновационного продукта для реализации проектов нефтегазовой отрасли он упомянул банковское сопровождение — инструмент обеспечения контроля за целевым использованием бюджета, выделенного на проекты. «Банковское сопровождение контрактов позволяет видеть разные цепочки кооперации, обеспечивает не только эффективность сопровождения больших проектов, но и получение информации о том, где какие зависимости есть, где какие кооперации могут быть», — отметил он.

Дмитрий Зауэрс рассказал на пленарном заседании, как банк создает экосистему для развития науки и технологий будущего.

«Сейчас мы фактически выполняем роль института развития, помогая превратить идеи ученых в реальные инновации. При участии Газпромбанка удалось воссоздать научные и инженерные школы на крупных машиностроительных предприятиях, и в настоящее время они выпускают продукцию, используя собственные разработки. Банк принял участие в создании индустрии квантовых технологий, поверив 10 лет назад в коллектив ученых с горящими глазами, и сейчас Россия – одна из четырех стран, участвующих в "квантовой гонке". По этому же принципу мы поддержали создание центра биомедицинских технологий. Это лаборатории, в которых ученые с мировыми именами работают над совершенно фантастическими проектами, такими, например, как нейроинтерфейсы. В прошлом году банк учредил фонд "Вызов", который создал одноименную премию для ученых, чтобы отметить их заслуги», – рассказал Дмитрий Зауэрс.

«Мы становимся агентом изменений, который соединяет миры науки и промышленности, и рады содействовать научным коллективам и стартапам. Новые технологии невозможны без научного знания, а без технологий невозможно лидерство в современном мире», – резюмировал он.

На стенде Газпромбанка Раису Республики Рустаму Минниханову продемонстрировали сделанные при поддержке Банка разработки в области квантовых технологий. Советник заместителя Председателя Правления Газпромбанка, руководитель научной группы РКЦ Алексей Федоров отметил, что квантовые технологии позволяют создать новое поколение вычислительных устройств, способных решать те задачи, которые не решаются с помощью существующих методов, что может быть полезно для нефтегазовой индустрии. «Будем очень рады участию ученых, студентов и, конечно, индустриальных компаний в наших проектах», – сказал Алексей Федоров.

В экспозиции выставки TatOilExpo-2024 приняли участие более 200 ведущих отраслевых компаний. География участников включает в себя 20 регионов России, также Республику Беларусь, Республику Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Королевство Саудовская Аравия.

В 2024 году деловой завтрак Газпромбанка привлек внимание глав международных корпораций нефтегазовой отрасли, ключевых представителей власти и бизнеса. Это важное событие в формате дискуссии, востребованность которого подтверждает растущее число гостей. Из года в год Газпромбанк держит высокую планку.

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