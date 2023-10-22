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Руc Тат
Экономика 22 октября 2023 18:32

«Газпром» зимой будет поставлять в Венгрию дополнительные объемы газа

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«Газпром» зимой будет поставлять в Венгрию дополнительные объемы газа
Фото: © Михаил Захаров/«Татар-информ»

«Газпром» будет поставлять в Венгрию дополнительные объемы газа этой зимой. В 2023-м российская компания уже дополнительно прокачала 1,3 млрд кубометров СПГ. Об этом передает ТАСС.

«Значительные дополнительные объемы на венгерский рынок, — рассказал глава холдинга Алексей Миллер. — И у нас есть договоренность о том, что мы будем поставлять на постоянной основе дополнительные объемы в осенне-зимний период предстоящей зимы».

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отмечал, что страна удовлетворена текущим контрактом по газу с Россией.

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