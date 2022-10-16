«Газпром» заявил о прекращении поставок газа в случае введения потолка цен

Если страны Запада введут потолок цен на газ, то «Газпром» прекратит поставки топлива, заявил глава компании Алексей Миллер. По его словам, такая мера будет противоречить заключенным контрактам.

«Вы знаете, на самом деле мы руководствуемся теми контрактами, которые подписаны. Такое одностороннее решение – это, конечно же, нарушение существенных условий контракта, которое влечет за собой прекращение поставок», – цитирует его ТАСС.

В конце сентября группа из 15 стран призвала Еврокомиссию ввести потолок цен на весь импортируемый газ, однако против этого решения выступили Германия, Дания и Нидерланды. Позже ввести потолок цен на российский газ предлагала ранее также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.