news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Экономика
16 октября 2022  13:57

«Газпром» заявил о прекращении поставок газа в случае введения потолка цен

news_top_970_100

Если страны Запада введут потолок цен на газ, то «Газпром» прекратит поставки топлива, заявил глава компании Алексей Миллер. По его словам, такая мера будет противоречить заключенным контрактам.

«Вы знаете, на самом деле мы руководствуемся теми контрактами, которые подписаны. Такое одностороннее решение – это, конечно же, нарушение существенных условий контракта, которое влечет за собой прекращение поставок», – цитирует его ТАСС.

В конце сентября группа из 15 стран призвала Еврокомиссию ввести потолок цен на весь импортируемый газ, однако против этого решения выступили Германия, Дания и Нидерланды. Позже ввести потолок цен на российский газ предлагала ранее также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. 

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100