«Газпром» заявил, что Siemens не ремонтирует турбины для «Северного потока»

Компания Siemens не выполняет свои обязательства по ремонту турбин для подачи газа в «Северный поток». Сейчас неисправные установки находятся на вынужденном простое, подчеркнул в эфире канала «Россия 24» зампред правления «Газпрома» Виталий Маркелов.

«Вопрос связан с неисправными двигателями, которые находятся на компрессорной станции в состоянии вынужденного простоя из-за аварийных отказов. Компания Siemens не выполняет работ по устранению данных проблем», — цитирует представителя российской компании РИА Новости.

Он уточнил, что раньше, до введения санкций, у «Газпрома» не возникало простоев, связанных с задержками при возвращении агрегатов из ремонта. Однако майская поставка от Siemens так и не была получена. Кроме того, возврату отремонтированных установок и отправке на ремонт других турбин мешают риски, связанные с западными санкциями.

«К плану капитального ремонта двигателей мы всегда готовимся заранее, есть так называемый обменный фонд двигателей, прошедших капитальный ремонт на заводе компании Siemens. Их ставят вместо двигателей, отработавших полный цикл, то есть 25 тысяч часов», — заметил Маркелов.

Напомним, что с 7 утра 27 июля поставки по газопроводу «Северный поток» снизились еще в два раза. Причиной стала остановка турбины, нуждающейся в капитальном ремонте.

Проблемы с доставкой отремонтированной турбины для газопровода возникли из-за антироссийских санкций. Они были введены после начала специальной военной операции на Украине, инициированной в конце февраля Президентом РФ Владимиром Путиным.