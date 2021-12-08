«Газпром» запустит в Татарстане малотоннажное производство сжиженного природного газа

В будущем, 2022 году ПАО «Газпром» планирует открыть в Татарстане малотоннажное производство сжиженного природного газа. Об этом сообщил журналистам генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов.

«Насколько мне известно, в республике не только „Газпром”, но и частные инвесторы этой темой занимаются — так называемым малотоннажным производством сжиженного природного газа. По-моему, в 2022 году у нас около четырех таких объектов будет введено, один из них точно „газпромовский”», — рассказал спикер.

Усманов уточнил, что производство такой продукции необходимо для ее реализации на газовых заправках для большегрузных автомобилей. «Но в том числе, возможно [использование] для газопотребления», — добавил он.