«Газпром» выделил 270,3 млрд рублей на газификацию России в 2024 году

В 2024 году «Газпром» направит 270,3 млрд рублей на газификацию и догазификацию страны. Это на 33,5 млрд рублей больше, чем в 2023-м, заявил на встрече с Президентом России Владимиром Путиным руководитель компании Алексей Миллер.

По его словам, в 2023 году объем выполненных работ по этим программам на 50% превысил показатели предыдущего периода. Заключено 1,15 млн договоров, к 875 тыс. домовладений газ подведен до участка, в еще 500 тыс. уже подан.

«И уровень газификации по стране на 1 января 2024 года составит 89 процентов, но из ста процентов технически возможной сетевой газификации в Российской Федерации», — заверил Миллер.

Он добавил, что в уходящем году газ подведен к жителям более 400 населенных пунктов. Общая протяженность построенных магистральных газопроводов составила 2,9 тыс. км. «Поэтому ваша задача, которая поставлена по достижению стопроцентной газификации в Российской Федерации к 2030 году, будет абсолютно точно выполнена», — заключил собеседник главы государства.