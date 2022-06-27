«Газпром» возобновил прокачку топлива по «Турецкому потоку»

Газопровод «Турецкий поток» вновь работает. Транспортировка газа по нему восстановлена после плановых работ, сообщила пресс-служба «Газпрома».

Работы планировалось провести с 21 по 28 июня, уточнили в компании.

«Транспортировка газа возобновлена сегодня в 20:00 МСК», говорится в сообщении.

«Турецкий поток» предназначен для транспортировки газа на экспорт. Газопровод проложен по дну Черного моря. Проектная мощность - 31,5 млрд куб. м газа в год. Он поставляет газ в Турцию.

Магистраль состоит из двух ниток, в сутки каждая из ниток магистрали способна прокачивать до 41,7 млн куб. м газа.