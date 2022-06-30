«Газпром» решил не выплачивать рекордные дивиденды, акции рухнули на 24%

Акции компании «Газпром» на Московской фондовой бирже подешевели на четверть после объявления, что акционеры не приняли решение о начислении дивидендов за 2021 год.

По данным Московской биржи на 11.12 мск, стоимость одной акции снизилась на 71,2 рубля или 24% по сравнению с ценой на закрытии торгов в среду до 227 рублей. В связи со стремительным падением ММВБ объявила о проведении дискретного аукциона. Это особый режим торгов, который заменяет их приостановку.

Сегодня состоялось собрание акционеров «Газпрома» в заочной форме, один из вопросов повестки – начисление дивидендов. Ранее совет директоров рекомендовал выплатить 52,53 рубля на акцию. Всего акционерам планировалось направить рекордную в истории компании и всего российского фондового рынка сумму – более 1,2 трлн рублей.

«Собрание не приняло решения по вопросам о распределении прибыли компании и о дивидендах за 2021 год», – говорится в сообщении компании.

Акционеры приняли решение, что в текущей ситуации дивиденды по итогам 2021 года выплачивать нецелесообразно, сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на заместителя председателя правления «Газпрома» Фамила Садыгова.