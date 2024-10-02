«Газпром трансгаз Казань» в 2025 году планирует активный переход на электронные квитанции

Фото предоставлено пресс-службой ООО "Газпром трансгаз Казань"

С 1 января в квитанцию за услуги, оказанные Обществом «Газпром трансгаз Казань», в одном QR-коде будут объединены счета за газ и техническое обслуживание оборудования, что значительно упростит для абонента процедуру платежей. Об этом и многом другом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщили заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром трансгаз Казань» Руслан Фатхлисламов и временно исполняющий обязанности заместителя генерального директора по производству ООО «Газпром трансгаз Казань» Рамис Саляхов.

«На получение электронной квитанции свое согласие дали свыше 150 тысяч граждан, мы ставим перед собой задачу по активному переходу на цифровой формат распространения, поскольку считаем, что за ним будущее. Так, с 1 января 2025 года мы планируем, в первую очередь для тех абонентов, которые при оплате пользуются нашим мобильным приложением, реализовать интенсивную кампанию по отказу от бумажных носителей. Не нужно дожидаться квитанции через почту – она моментально появляется в отдельном разделе приложения», - рассказал Руслан Анасович.

«Договор по новой форме за техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования необходимо было перезаключить всем абонентам еще до 1 января 2024 года. На сегодняшний день в Татарстане работа по этому направлению реализована почти на 100%, но тем, кто по тем или иным причинам еще этого не сделал, нужно завершить процедуру в ближайшее время. Если договора нового образца не будет, возможно отключение газоснабжения», – добавил временно исполняющий обязанности заместителя генерального директора по производству ООО «Газпром трансгаз Казань» Рамис Саляхов.