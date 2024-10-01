«Газпром трансгаз Казань»: с 2025-го планируем активный переход на электронные квитанции

«Приложение «Оплата за газ» стало удобным сервисом для татарстанцев»

В Татарстане «Газпром трансгаз Казань» обслуживает более 1,6 млн абонентов, и свыше 500 тысяч уже используют новое мобильное приложение, рассказал заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром трансгаз Казань» Руслан Фатхлисламов.

«Скачали и успешно пользуются приложением "Оплата за газ" более 500 тысяч татарстанцев, то есть это уже почти каждый третий наш абонент. Динамика крайне позитивная. На получение электронной квитанции свое согласие дали свыше 150 тысяч граждан, мы ставим перед собой задачу по активному переходу на цифровой формат распространения, поскольку считаем, что за ним будущее. Так, с 1 января 2025 года мы планируем, в первую очередь для тех абонентов, которые пользуются нашим новым программным продуктом, реализовать интенсивную кампанию по отказу от бумажных носителей. Не нужно дожидаться квитанции через почту – она моментально появляется в отдельном разделе мобильного приложения. Кроме того, у вас всегда под рукой вся необходимая информация – это начисления, показания приборов учета и многое другое.

Для абонентов, которые все же желают продолжать получать бумажные квитанции, такая возможность будет доступна после установки галочки в отдельном разделе приложения «Оплата за газ», – рассказал он.

При этом приложение продолжает развиваться. Компания собирает обратную связь от абонентов, чтобы сделать подобный вид взаимодействия еще более эффективным и удобным, добавил Руслан Фатхлисламов.

С 2025 года технические услуги и газ можно будет оплатить через один QR-код

Еще одной мерой по совершенствованию системы оплаты услуг, связанных с газовым оборудованием, станет единый QR-код в квитанциях, который позволит в один клик оплатить услуги сразу в рамках нескольких лицевых счетов – как за газ, так и за работы по газовому оборудованию, продолжил заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром трансгаз Казань».

«Мы обсуждаем вопрос, чтобы с 1 января 2025 года в квитанциях оставить один QR-код, по которому абонент оплачивает услуги "Газпром трансгаз Казань". При совершении платежа в первую очередь будет погашена задолженность за техническое обслуживание, а затем за природный газ. Таким образом, мы облегчим гражданам оплату по нескольким лицевым счетам», – пояснил спикер.

Как оплатить услуги онлайн?

В приложении «Оплата за газ» представлено сразу несколько платежных систем, через которые можно провести оплату. Особенно Руслан Фатхлисламов выделил СБП, которая позволяет перевести деньги с карты любого банка.

«Есть система СБП, мне она нравится больше всех, потому что позволяет комфортно перевести средства из любого банка, а также нет необходимости указывать номер своей карты, что обеспечивает еще большую безопасность при оплате онлайн».

При этом в приложении остается и возможность оплаты через любой удобный для абонента банк.

Договоры об обслуживании газового оборудования должны соответствовать новому образцу

Что касается нового образца договоров о техническом обслуживании газового оборудования, то их необходимо было перезаключить всем абонентам до 1 января 2024 года, сообщил временно исполняющий обязанности заместителя генерального директора по производству ООО «Газпром трансгаз Казань» Рамис Саляхов.

«Договор по новой форме за услуги по техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования необходимо было перезаключить всем абонентам еще до 1 января 2024 года. На сегодняшний день в Татарстане работа по этому направлению реализована почти на 100%, но тем, кто по тем или иным причинам еще этого не сделал, нужно завершить процедуру в ближайшее время. Если договора нового образца не будет, возможно отключение газоснабжения», – подчеркнул он.

«В случае недопуска специалистов для обслуживания и контроля работы газового оборудования абоненту будет направлено уведомление о возбуждении административного правонарушения. При неисправлении грозит отключение от газоснабжения и штраф от 5 до 10 тыс. рублей», – пояснил Рамис Саляхов.

Если газ уже отключен, то для восстановления газоснабжения потребителю необходимо обратиться в районную газовую службу. В дальнейшем работник Общества «Газпром трансгаз Казань» проверит правильность установки и работы газового оборудования, затем при отсутствии задолженности подача будет возобновлена.

Газовое оборудование обязательно должен устанавливать сотрудник газовой службы

Отдельное внимание Рамис Саляхов уделил вопросу установки газового оборудования. Зафиксировано много случаев, когда жители сами решили перевесить колонку или установить плиту. Этого делать ни в коем случае нельзя, так как такой подход может привести к нарушению норм безопасности.

«В таких случаях мы приостанавливаем подачу газа, потому что работы проведены с нарушением технических проектных требований, а приборы не были согласованы с газовой службой. Чтобы установить новое оборудование, необходимо подать заявление в районную газовую службу, вызвать мастера, который окажет услуги качественно. Самовольное подключение или перенос газового оборудования запрещены», – пояснил Саляхов.

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Фото предоставили Султан Исхаков и пресс-служба ООО «Газпром трансгаз Казань»