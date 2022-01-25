«Газпром трансгаз Казань»: Потребление газа в Татарстане будет стабильно расти

Январь для многих традиционно становится временем подведения итогов. Каким был 2021 год для татарстанских газовиков, о стратегии дальнейшего развития, а также о новых целях и задачах компании рассказал в интервью ИА «Татар-информ» генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов.

Рустем Усманов: «Республика занимает уверенное второе место в стране по достигнутому уровню газопотребления после Москвы» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

– Рустем Ринатович, с какими достижениями вы завершили 2021 год?

– Считаю главной победой то, что нам удалось полностью сохранить коллектив. Благодаря осознанному отношению к здоровью мы приблизились к 100-процентному уровню вакцинации. Мы, как предприятие непрерывного цикла, должны постоянно находиться на боевом посту. Сотрудники «Газпром трансгаз Казань» очень ответственно отнеслись к вопросу борьбы с Covid-19.

Второе – это, наверное, изменение менталитета персонала. В прошлом году мы сделали большой акцент на вопросах охраны труда и промышленной безопасности. И уже сегодня видим первые результаты. Человек начинает беречь себя сам, готов нести личную ответственность за свое здоровье. Мы работаем на опасных производственных объектах и так или иначе подвергаемся определенным рискам. Коллектив научился понимать всю серьезность нашей профессии.

– Какие еще задачи удалось решить?

– Мы завершили большой инвестиционный проект – реконструкцию магистрального газопровода «Миннибаево – Казань» с вводом новой газораспределительной станции и газораспределительных пунктов. Это позволило обеспечить надежность газоснабжения, особенно в Казани и прилегающих к ней районах.

Малый, средний бизнес и промышленные предприятия постоянно развиваются. Конечно же, основная задача – обеспечивать их потребность в природном газе не только сегодня, но и в будущем. Мы дали перспективу для стабильного роста газопотребления.

Все ремонтные работы «Газпром трансгаз Казань» также выполнил на 100%. Поэтому можно смело утверждать о бесперебойности и надежности подачи природного газа.

– Как проходит отопительный сезон?

– Осенне-зимний период эксплуатации – сезон пиковых нагрузок. 1,6 млн наших абонентов, а также промпредприятия абсолютно точно не ощущают дискомфорта в связи с наступлением зимы и ухудшением погодных условий. Серьезные отрицательные температуры воздуха мы уже наблюдали.

К слову, газопотребление в республике постоянно растет. Так, за 12 месяцев потребление природного газа в Татарстане выросло на 1,8 млрд кубометров. А по итогам года мы вышли на цифру в 18 млрд кубометров. Таким образом, республика занимает уверенное второе место в стране по достигнутому уровню газопотребления после Москвы.

Отмечу, что 29 декабря в республике зафиксировали исторический максимум суточной поставки газа – 78 млн кубометров. Никогда прежде не было таких показателей. Наша система справляется, оборудование работает, какой бы интенсивной ни была нагрузка.

«По итогам уходящего года 4 тысячи домовладений уже стали участниками программы газификации» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

– Какова степень изношенности сетей?

Если брать средний показатель, можно говорить о 50%. У нас действуют ежегодные программы капитального ремонта и техобслуживания, позволяющие поддерживать работу оборудования на проектных характеристиках. Кроме того, не забываем и об обновлении основных фондов. В прошлом году на одни только мероприятия по капремонту и техобслуживанию сетей ПАО «Газпром» выделило более 2 млрд рублей. Это очень неплохая цифра.

Подчеркну, что каждый объект уникален и имеет свои эксплуатационные особенности. Есть газопроводы, которые введены в эксплуатацию в 60-х годах, однако до сих пор находятся в прекрасном состоянии. А некоторые более современные объекты нуждаются в ремонте. Своевременная диагностика и оперативное реагирование на тревожные сигналы позволяют поддерживать систему в надежном состоянии.

– Какова ситуация с догазификацией в республике?

– Напомню, этим вопросом Татарстан начал заниматься гораздо раньше, чем было принято соответствующее решение на федеральном уровне. Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, которая реализуется в республике с 2019 года, предусматривает не только строительство внутрипоселкового газопровода, но и бесплатное доведение газопровода до границы жилого участка.

По итогам уходящего года 4 тысячи домовладений уже стали участниками программы, из них 674 – по федеральной программе. Всего на сегодняшний день мы собрали около 6 тысяч заявок (на момент интервью, – прим. Т-и). Предполагаемая потребность республики – 18 тысяч заявок. Уровень активности населения очень высокий.

К сожалению, не все объекты соответствуют правилам догазификации. Газ должен использоваться только в бытовых целях. Частный бизнес не участвует в программе. Кроме того, дом должен иметь полную строительную готовность и на него необходимо оформить право собственности.

– Сколько всего патентов на изобретения насчитывает сегодняшний портфель «Газпром трансгаз Казань»? Какие технологии представлены в последних изобретениях?

– Всего у нас зарегистрировано 105 объектов патентных прав, подано свыше 4 тысяч рацпредложений. Мы существенно активизировали нашу работу по инновационной деятельности. На сегодняшний день экономический эффект от внедрения всех инновационных решений составляет более 150 млн рублей.

Кстати, по итогам отраслевых конкурсов «Газпром трансгаз Казань» одержал двойную победу среди 54 дочерних предприятий ПАО «Газпром». Мы стали лучшими в области рационализаторской и инновационной деятельности.

Основные направления наших разработок – это энергосбережение и декарбонизация. Ответственное потребление голубого топлива не только объективная необходимость, но и главное требование сегодняшнего дня.

«У ПАО “Газпром” намечается большая программа по обновлению автобусного парка. И, скорее всего, разработчиками новых автобусов станет именно КАМАЗ» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

– На каком этапе сейчас ваше сотрудничество с Университетом Иннополис?

– Мы очень активно работаем с университетом, понимая его гигантский потенциал. Это научный центр мирового уровня. Под нашим руководством Иннополис занимается разработкой подводного исследовательского комплекса. Газопроводы на пути своего следования в том числе пересекают водные преграды – у нас в республике это большие и малые реки, озера. Знать техническое состояние объекта, находящегося под водой, очень важно. Плавучая платформа позволит видеть пространственное положение трубопровода, есть ли у него отклонения от проектных отметок. Причем речь идет не только об обычных подводных камерах. На платформе будут размещены и гидролокаторы бокового обзора, и эхолоты.

Кроме того, у нас большие планы по развитию и применению беспилотников. Сегодня мало просто запустить летательное устройство. Мы собираемся оснащать беспилотники анализаторами загазованности. Приборы, установленные на борту воздушного судна, займутся определением вероятных мест утечки газа. Можно будет принять экстренные меры уже на раннем этапе развития дефекта газопровода.

Третье направление сотрудничества с Иннополисом – цифровые услуги для населения. В процессе создание портала, который будет регулировать все вопросы, связанные с газом и газификацией. Ресурс позволит не только осуществлять онлайн-платежи, но и поможет решить вопросы технического присоединения. Мы запустим систему электронного документооборота с максимальной прозрачностью.

– Планируете ли продолжать работать с КАМАЗом?

– Безусловно. У ПАО «Газпром» намечается большая программа по обновлению автобусного парка. И, скорее всего, разработчиками новых автобусов станет именно КАМАЗ. Планируется запуск производства вахтовых и обычных пассажирских автобусов. Транспортные средства будут иметь уникальный, самый современный облик.

Кроме того, большую работу проведем по продукции КМПО. Должно состояться подписание дорожной карты по развитию сотрудничества. КМПО продолжит вкладываться в развитие своего производства, а ПАО «Газпром» обеспечит рынок сбыта.

– Всем известна фраза: «Газпром – мечты сбываются!». Насколько в действительности привлекательна работа в «дочке» одной из крупнейших энергетических компаний?

– Средняя зарплата в «Газпром трансгаз Казань» выросла и достигла 55 тысяч. В контексте данного вопроса не стоит забывать про серьезный пакет социальных программ и мер защиты для работников компании, которым может похвастаться далеко не каждое предприятие. Медицинское сопровождение, отдых и реабилитационное лечение, программа жилищного обеспечения и т.д. Поэтому принимая во внимание комплекс мер социальной поддержки наших сотрудников, привлекательность работы в газотранспортной отрасли безусловно конкурентоспособна в условиях сегодняшней конъюнктуры на рынке трудовых ресурсов.

«В течение прошлого года был направлен почти 1 миллиард рублей на социальные выплаты нашим сотрудникам» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

– Чем привлекаете новые кадры?

– Среди наших приоритетов – благополучие сотрудников. Работники компании получают качественное медицинское обслуживание и отдых. Также мы инвестируем в обучение персонала.

У нас очень хороший коллективный договор, который защищает социально-трудовые права и интересы работников. Так, в минувшем ноябре коллективный договор «Газпром трансгаз Казань» шестой раз подряд занял 1-е место в конкурсе коллективных договоров Нефтегазстройпрофсоюза России.

В течение прошлого года был направлен почти 1 миллиард рублей на социальные выплаты нашим сотрудникам. Это и поддержка многодетных семей, и материальная помощь после ковида, и финансирование расходов на образование. Наши пенсионеры получают разные виды пособий, им выделяются путевки на санаторно-курортное лечение и дополнительно выплачивается негосударственная пенсия.

Увы, некоторых молодых специалистов не интересует социальный пакет. Они готовы бежать туда, где предлагают более высокую зарплату. Тем не менее масштабной потери кадров у нас не происходит. Мы стараемся этот вопрос нивелировать. К слову, средний возраст сотрудников «Газпром трансгаз Казань» – 42 года.

– Поддерживает ли «Газпром трансгаз Казань» культуру корпоративного спорта?

– Безусловно. Совместные занятия спортом внутри компании дают очень серьезный эффект: создают сплоченную команду, укрепляют взаимоотношения и, конечно же, здоровье сотрудников.

У нас очень развиты волейбол и футбол, лыжный спорт, атлетика. Ежемесячно поступает огромное число заявок на абонементы в фитнес-клубы. И хоккей достаточно популярен. Планируем к 2022 году собрать несколько хоккейных команд, создать корпоративную лигу и провести первый внутрикорпоративный чемпионат.