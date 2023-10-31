«Газпром» прогнозирует температуры зимой в России такие же, как в 2022 году

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«Газпром» ожидает, что зима в России будет та же, что была в 2022-м по уровню температур. Такое заявление сделал замглавы холдинга Виталий Маркелов. Его слова прозвучали на Международном газовом форуме в Санкт-Петербурге.

Ожидания по погоде спикер провозгласил на правлении, пишет ТАСС. Никаких кардинальных изменений, уверяет Маркелов, не будет. Отклонения составят «плюс-минус» один градус. Иными словами, россиян ждет такая же зима, которая была в прошлом году.

Следует добавить, что руководитель «российского газового гиганта» Алексей Миллер ранее заявлял, что запасы газа в России к осени и зиме 2023-2024 годов достигли рекордных значений - 72,8 млрд куб. м. Работы по профилактике, предусмотренные в рамках плана, «Газпромом» выполнены.

Напомним, ранее Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании XXVI Петербургского международного экономического форума, заявлял, что у России насыщенная и весьма амбициозная экономическая повестка. Он уточнял, что трудности и проблемы, с которыми сталкивается наша страна становятся лишь стимулом для достижения различных результатов.

«Безусловно, мы будем укреплять наш суверенитет во всех областях. Мы, безусловно, открыты в этой работе для равноправного партнерства со всеми странами – со всеми, кто, как и Россия, дорожит своими национальными интересами и готов сам определять свое будущее», — говорил тогда Путин.