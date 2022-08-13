«Газпром» приступил к сверхпоставкам топлива в Венгрию

До конца августа «Газпром» будет поставлять Венгрии больше газа, чем установлено в контрактах, заявил госсекретарь МИД страны по двусторонним отношениям Тамаш Менцер. По его словам, дополнительные объемы газа составят 2,6 млн куб. м газа ежедневно.

Дипломат заявил, что поставляться голубое топливо будет по газопроводу «Турецкий поток».

«Зная сегодняшние европейские рыночные условия, ясно, что приобретение такого большого количества невозможно без российских источников», – цитирует Менцера РИА Новости.

О покупке 700 млн кубометров газа в течение лета ранее заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который неоднократно выступал против энергетических санкций в отношении России, объясняя это тем, что Москва является для Будапешта основным поставщиком энергоресурсов. Сообщалось, что Орбан был одним из первых лидеров стран, согласившийся на оплату российского газа в рублях.