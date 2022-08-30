«Газпром» прекратил поставки газа во Францию, не оплатившую топливо в рублях

«Газпром» приостановил прокачку газа французской компании Engie из-за неоплаты июльских поставок в полном объеме. Приостановка вступит в силу с 1 сентября, сообщается в телеграм-канале «Газпрома».

В компании напомнили ,что по указу Президента РФ Владимира Путина запрещается дальнейшая поставка природного газа иностранному покупателю, если в контрактный срок оплаты платеж не был произведен покупателем в полном объеме. Причем провести оплату нужно в рублях.

Поставки прекратятся «до момента получения денежных средств за поставленный газ в полном объеме», говорится в сообщении компании.

При это французская Engie отметила, подтвердила сокращение поставок, заявив, что на этот случай приняты меры, которые позволят «значительно снизить прямые финансовые или физические последствия».

Напомним, на прошлой неделе биржевые цены на газ перевалили за отметку в 3500 долларов за тысячу кубометров — рекордного показателя с марта этого года. Это связывают с неопределенностью по поводу поставок на фоне того, что «Северный поток» с завтрашнего дня полностью приостановит работу на три дня. Сегодня газопровод продолжает работать, но лишь на 20% от возможной мощности – «Газпром» так и не получил необходимые для прокачки турбины, которые застряли в Канаде из-за санкций.