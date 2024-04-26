«Газпром» поставил на российский рынок рекордный объем газа за минувшие осень и зиму

За минувшие осень и зиму 2023/24 года «Газпром» поставил на рынок РФ рекордный объем газа или на 5% больше, чем за тот же период предыдущего отопительного сезона.

Рекордного показателя достигли уже к 13 января — 1814,7 млн кубометров газа. Для сравнения: предыдущий рекорд установили 30 января 2014-го - 1786,8 млн кубометров газа, сообщает пресс-служба компании.

В сообщении уточняется, что отопительный сезон был пройден успешно. В этом помогла работа подземных хранилищ газа (ПХГ). Интересно, что к следующей осени «Газпром» планирует создать рекордные запасы газа в российских ПХГ – 73,034 млрд кубометров. Для сравнения: к прошлому периоду «накопили» 72,842 млрд.

Что касается экспорта, то прошедшей зимой был зафиксирован высокий спрос на газ из России от Китая, Узбекистана и других зарубежных стран.