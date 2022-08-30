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Ру Тат
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Экономика
30 августа 2022  18:08

«Газпром» подтвердил приостановку «Северного потока» до 3 сентября

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Поставки газа по газопроводу «Северный поток» будут остановлены с 4 часов утра 31 августа до 4 часов утра 3 сентября (время указано московское), сообщает РИА Новости со ссылкой на «Газпром».

В компании напомнили, что остановка магистрали связана с плановыми ремонтными работами на компрессорной станции «Портовая». 

19 августа стало известно, что на «Северном потоке» на трое суток будет остановлена единственная газоперекачивающая турбина.

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