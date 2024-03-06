«Газпром» подал иск к Europol Gaz, владеющей участком газопровода Ямал – Европа

Компания «Газпром» подала в санкт-петербургский арбитражный суд иск к польской Orlen и Europol Gaz, которая владеет участком газопровода Ямал – Европа в Польше.

Согласно картотеке суда, ответчиками дела также выступили Ernst and Young Global Limited и Earnst and Young sp z oo Corporate Finance. При этом подробностей иска в материалах суда нет, пишет ТАСС.

«Татар-Информ» отправил запрос пресс-службе «Газпрома» с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответа не поступило.

Напомним, в ноябре 2023 года арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти принял решение о взыскании свыше 1,5 млрд с Europol Gaz в пользу «Газпром экспорта», если та не будет исполнять запрет суда РФ на продолжение арбитражного разбирательства в Стокгольме. До этого судом был также удовлетворен иск «Газпром экспорта» по запрету для Europol Gaz продолжать арбитражное разбирательство в Арбитражном институте Торговой палаты города Стокгольма. Российский суд решил, что разбирательство нужно продолжать в России, так как к «Газпром экспорту» сейчас применены ограничительные меры от иностранных государств.

Отметим, что разбирательство в Стокгольме началось в мае прошлого года. Тогда Europol Gaz подал иск в арбитраж против «Газпрома» на более чем 1,4 млрд долларов. Europol Gaz требовала «Газпром» возместить около 220 млн долларов непогашенного долга за транспортировку газа. Также Europol хотела получить от российской компании свыше 1,2 млрд долларов за прибыль, которую они упустили, пока «Газпром» не пересылал газ.

Поставлять газ Польше «Газпром» перестал больше года назад, поскольку та не желала платить за газ в рублях. В октябре польский энергетический концерн Orlen заявил о переводе под его управление компании Europol Gaz (совместное предприятие «Газпрома» и польской PGNiG).