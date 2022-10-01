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Ру Тат
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Экономика
1 октября 2022  20:24

«Газпром» остановил транспортировку газа через Австрию из-за проблем с оформлением

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Поставки газа по контрактам «Газпром экспорта» через Австрию остановлены из-за отказа австрийского оператора подтверждать транспортные номинации. Об этом сообщается в телеграм-канале российской компании.

В первую очередь эти сложности коснутся итальянских покупателей голубого топлива.

«Причина связана с регулятивными изменениями, произошедшими в Австрии в конце сентября», — пояснили в «Газпроме».

Кроме того, представители компании заверили, что уже сейчас занимаются поиском решения совместно с итальянской стороной.

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