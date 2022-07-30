«Газпром» объявил о прекращении поставок газа в Латвию из-за нарушений

С сегодняшнего дня ПАО «Газпром» прекратило поставки газа в Латвию. Это связано с нарушением условий отбора газа в рамках июльской заявки, сообщила компания в своем телеграм-канале.

Накануне стало известно, что латвийская газовая компания Latvijas Gaze продолжила закупать газ российского производства через посредника после заявлений об отказе от прямых поставок. Об этом агентству Delfi заявил глава компании Айгарс Калвитис. Посредник потребовался, так как компания не может рассчитаться с «Газпромом» из-за отказа перейти на рублевую схему оплаты топлива. Через посредника Латвия продолжает платить за топливо в евро, причем раскрывать поставщика руководитель компании отказался, сославшись за коммерческую тайну.

1 апреля в силу вступил указ Президента России Владимира Путина о расчетах за газ с недружественными странами в рублях. Несколько стран не согласились с новыми условиями – в частности, первыми получать газ по этой причине перестали Болгария и Польша. В Латвии также отказались платить за газ в рублях, сославшись на то, что в контрактах суммы обозначены в евро.