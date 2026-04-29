«Газпром нефть» в 2026 году увеличит набор студентов в вузы-партнеры

Фото пресс-службы "Газпромнефть - Битумные материалы"

«Газпром нефть» увеличила прием студентов по партнерским программам обучения в российских вузах. В 2026 году компания открыла более 1300 мест в университетах, входящих в образовательную экосистему «Лига вузов», включая Москву, Санкт-Петербург, Тюмень, Новосибирск, Уфу, Омск и Казань.

Студентов готовят по направлениям, которые особенно востребованы в российской промышленности. Помимо стандартных профессий, открыты программы по редким специальностям. Например, в Казанском национальном исследовательском технологическом университете (КНИТУ) совместно со специалистами «Газпромнефть – Битумные материалы» была запущена магистратура по подготовке нефтедорожников, которые будут работать на стыке дорожной и нефтегазовой отраслей и создавать новые битумные материалы. Прием документов на образовательную программу стартует в июне.

Межотраслевые компетенции, полученные во время обучения в КНИТУ, позволят выпускникам заниматься не только инженерными исследованиями и разработкой перспективных технологий, но и стать востребованными экспертами в области дорожных и общестроительных материалов. Такие специалисты смогут участвовать в реализации крупных инфраструктурных проектов и управлять различными проектами дорожной отрасли.

По словам председателя правления «Газпром нефти» Александра Дюкова, сегодня около трети команды компании – это молодые сотрудники. «Для нас важно, чтобы выпускники вузов приходили в компанию, уже обладая знаниями и компетенциями, которые необходимы для работы. Для этого еще на этапе обучения они должны знакомиться с задачами, которые стоят перед отраслью, а также участвовать в их решении. Такую возможность студенты получают на партнерских образовательных программах, которые мы развиваем в рамках «Лиги вузов» «Газпром нефти». Эти программы традиционно пользуются высоким спросом у абитуриентов. И в этом году мы значительно – более чем на 20% – увеличили количество мест. Уверен, что юноши и девушки, которые решили построить карьеру в нефтяной отрасли, не пожалеют о своем выборе!» – отметил Александр Дюков.

В 2025 году при экспертной поддержке «Газпром нефти» было модернизировано более 60 учебных курсов в рамках бакалавриатов и магистратур российских вузов. На этих направлениях готовят инженеров для работы с трудноизвлекаемыми запасами, а также специалистов по внедрению искусственного интеллекта и других цифровых технологий в промышленность.