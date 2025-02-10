«Газпром нефть» признана лучшим работодателем нефтяной отрасли по версии студентов

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Газпром нефть»

Студенты российских вузов назвали «Газпром нефть» самым привлекательным работодателем в нефтяной сфере. Компания заняла лидирующую позицию в отрасли по результатам молодежного рейтинга FutureToday, в котором участвовали 24 тысячи студентов из 27 городов.

По итогам опроса «Газпром нефть» вошла в десятку лучших работодателей страны наряду с ведущими IT-компаниями и финансовыми организациями. Среди ключевых преимуществ работы в компании студенты отметили достойный уровень зарплаты, полезный опыт для профессионального роста, баланс между работой и личной жизнью, участие в масштабных проектах и комфортную атмосферу в коллективе. Динамичное развитие бизнеса «Газпром нефти» создает новые рабочие места в регионах и повышает спрос на квалифицированных специалистов. Помимо инженеров, технологов и геологов, в компанию все чаще приходят IT-специалисты — программисты и дата-сайентисты.

Дочерние предприятия «Газпром нефти» активно сотрудничают с вузами, развивая совместные образовательные программы для подготовки молодых специалистов по наиболее востребованным направлениям.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Газпром нефть»

Например, «Газпромнефть – Битумные материалы» организует стажировки, деловые игры и кейс-чемпионаты для будущих инженеров, технологов нефтепереработки и специалистов по дорожному строительству. В 2024 году предприятие совместно с Казанским национальным исследовательским технологическим университетом запустило первую в России образовательную программу для нефтедорожников — специалистов, работающих на пересечении нефтеперерабатывающей и дорожно-строительной отраслей.

«Мы анализируем потребности рынка труда и перспективы отрасли, чтобы выстраивать эффективное сотрудничество с вузами. Наша задача — не только готовить специалистов, но и вовлекать их в реальные бизнес-процессы, помогая развивать отечественные наукоемкие технологии и находить им практическое применение», - прокомментировал Илья Кудряшов, Научно-исследовательский центр «Газпромнефть – Битумные материалы».

FutureToday — крупнейшее исследование рынка труда в России, которое изучает карьерные предпочтения студентов старших курсов и выпускников. Оно помогает определить наиболее востребованных работодателей среди молодежи и выявить ключевые ожидания будущих специалистов при выборе работы.

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