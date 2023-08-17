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«Газпром-Медиа» полностью ликвидирует «Эхо Москвы»
ЗАО «Эхо Москвы» ликвидируют – такое решение приняли представители «Газпром-Медиа», назвав его «целесообразным». Так как входившая в холдинг компания не работает с прошлого года, это приносит только убытки, пояснили представители «Газпром-Медиа» РБК.
Ценность товарного знака «Эхо Москвы» сильно переоценена его экс-главредом Алексеем Венедиктовым*, заявили в компании. Ему на момент закрытия станции принадлежало 14% акций, еще 66% владел «Газпром-Медиа» и 34% – частные лица.
Сам Венедиктов* назвал это решение «сговором». «Добровольно отказываются от миллионной (в долларах) собственности. Какие предприимчивые…» – написал он в своем телеграм-канале.
Напомним, в марте прошлого года радиостанцию отключили от эфира по требованию Генпрокуратуры. Причиной стало распространение «заведомо ложных сведений» о военной спецоперации. Сейчас на чистоте «Эха» вещает Sputnik.
*Признан по решению Минюста иностранным агентом
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