«Газпром» и Узбекистан будут сотрудничать в энергетике

Стратегический меморандум о сотрудничестве в энергетическом комплексе подписали ПАО «Газпром» и правительство Узбекистана.

Напомним, на рабочей встрече присутствовали глава «российского газового гиганта» Алексей Миллер и министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов.

Согласно документу, опубликованному на сайте компании, стороны планируют развивать взаимодействие в сфере поставок, транспортировки газа, геологоразведки и добычи углеводородов.

Еще Миллер и Мирзамахмудов пообщались на тему поставок газа из России в Узбекистан через Казахстан. Напомним, экспорт вещества по такому маршруту стартовали в октябре.

Следует отметить, что соглашение было подписано на Петербургском международном газовом форуме. В октябре 2023 года там состоялась торжественная церемония, посвященная началу поставок российского природного газа потребителям Узбекистана через Казахстан. В мероприятии приняли участие Президент РФ Владимир Путин, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Напомним, ранее Путин выступал и на пленарном заседании XXVI Петербургского международного экономического форума. Там он говорил, что у России насыщенная и весьма амбициозная экономическая повестка. Он уточнял, что трудности и проблемы, с которыми сталкивается наша страна становятся лишь стимулом для достижения различных результатов.