«Газпром» через суд потребовал увеличить цену на газ для Польши
Российское ПАО «Газпром» через суд потребовало увеличить цену на газ для Польши. Об этом сообщает польский газовый концерн PGNiG, передает РИА Новости.
Представитель ПАО «Газпром» и ООО «Газпром экспорт» направил иск в Арбитражный суд Стокгольма, «касающийся требования изменения ценовых условий на газ, поставляемый по Ямальскому контракту», пояснили в компании.
При этом в российской корпорации рассчитывают, что контрактную цену повысят задним числом — в рамках ее заявок на пересмотр от 8 декабря 2017 года и 9 ноября 2020-го, уточнили в PGNiG.
Председатель правления польского концерна Павел Маевский назвал требование повысить цену совершенно необоснованным, выразив готовность «продемонстрировать это в Арбитражном суде». Он также обратил внимание на то, что упомянутые в иске заявки «Газпрома» были поданы в ответ на запросы PGNiG о снижении контрактной цены от 1 ноября 2017 года и 1 ноября 2020 года.
«Газпром экспорт» подтвердил, что обратился в международный арбитраж для ретроспективного пересмотра цены газа по Ямальскому контракту. Вместе с тем российская сторона упомянули открытость «к поиску возможностей урегулирования спора в рамках коммерческих переговоров».
Долгосрочное соглашение между PGNiG и «Газпромом» предусматривает поставки в Польшу до 10 млрд куб. метров газа в год, причем польская сторона обязана закупать не менее 8,7 млрд куб. метров. Заключенный в 1996 году контракт действует до конца 2022 года, руководство Польши не планирует его продлевать. Стороны неоднократно в судебном порядке оспаривали отдельные положения документа.