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Руc Тат
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Происшествия 31 мая 2023 00:29

Газовый баллон рванул и разрушил садовый домик под Челнами, никто не пострадал

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Газовый баллон рванул в одном из домиков садового товарищества «Весна-2» Тукаевского района РТ накануне в одиннадцатом часу ночи. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Когда пожарные прибыли на место, стало понятно, что одноэтажный кирпичный садовый дом с мансардой разрушился в результате разгерметизации газового баллона. Пожара не последовало.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

В результате ЧП никто не пострадал.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

#газовый баллон
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