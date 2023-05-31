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Газовый баллон рванул и разрушил садовый домик под Челнами, никто не пострадал
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Газовый баллон рванул в одном из домиков садового товарищества «Весна-2» Тукаевского района РТ накануне в одиннадцатом часу ночи. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Когда пожарные прибыли на место, стало понятно, что одноэтажный кирпичный садовый дом с мансардой разрушился в результате разгерметизации газового баллона. Пожара не последовало.
В результате ЧП никто не пострадал.
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