«Газовые турбины – это серьезный вопрос»: Минниханов открыл новый завод в Зеленодольске

В Зеленодольске открылся завод газотурбинного оборудования группы компаний «Амкор», ставший первым резидентом промпарка «Турбина». На предприятии выполняют ремонт турбин, внедряют технологии и создают школу «ТурбоПИШ» для подготовки инженеров прямо на производстве. Подробнее – в материале «Татар-информа».





Раис Татарстана Рустам Минниханов открыл завод по производству и ремонту газотурбинного оборудования, который входит в группу компаний «Амкор»

Фото: rais.tatarstan.ru

«Здесь мы видим большую перспективу»

Раис Татарстана Рустам Минниханов открыл завод по производству и ремонту газотурбинного оборудования, который входит в группу компаний «Амкор». Предприятие стало первым якорным резидентом зеленодольского промпарка «Турбина».

«Очень приятно, что здесь, в Зеленодольске, открылось высокотехнологичное производство. Сегодня для нашей страны газовые турбины – это серьезный вопрос. Серьезный вопрос по эксплуатации существующих импортных машин и наших отечественных. Это не просто завод, а центр отработанных технологий для восстановления и будущего создания газовых машин. Здесь мы видим большую перспективу», – сказал Минниханов.

Рустам Минниханов: «Это не просто завод, а центр отработанных технологий для восстановления и будущего создания газовых машин. Здесь мы видим большую перспективу» Фото: rais.tatarstan.ru

Напомним, проект создания завода был одобрен на Инвестиционном совете РТ еще в июне 2023-го. В том же году началось строительство завода в ТОР «Зеленодольск». Предполагается, что завод будет сначала обеспечивать обслуживание турбин, а затем постепенно осваивать производство.

План до 2027 года включает возведение трех производственных корпусов, которые будут специализироваться на восстановительном ремонте деталей горячего тракта газовых турбин, производстве запасных частей и агрегатной сборке. В 2024 году ввели в эксплуатацию первую очередь, где проводится восстановительный ремонт импортных газовых турбин.

Новое предприятие оснащено уникальным для России оборудованием, включая комплексы лазерной наплавки, 3D-сканирования и собственную лабораторию контроля. Мощности завода позволяют осуществлять полный цикл работ – от восстановления до производства критических компонентов «горячего тракта» для турбин Siemens и General Electric.

Новое предприятие оснащено уникальным для России оборудованием, включая комплексы лазерной наплавки, 3D-сканирования и собственную лабораторию контроля Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

«Нам передаются детали газовых турбин, и мы их ремонтируем. Это текущая работа. Кроме того, мы сейчас занимаемся внедрением аддитивных технологий. Вчера было подписано соглашение с Росатомом о сотрудничестве, в рамках которых будет создан центр сертифицированной аддитивной печати. То есть мы здесь печатаем текущую конструкцию изделий и занимаемся перепроектированием изделий с учетом отзывов, получаемых с эксплуатации», – рассказал «Татар-информу» директор по перспективному развития завода АО «ЗГО» (группа компаний «Амкор») Евгений Дьяконов.

В промпарк «Турбина» инвестируют около 960 млн рублей

Промпарк «Турбина», частью которого стал новый завод, был создан решением Совета депутатов Зеленодольского района в июне 2025 года. Ранее сообщалось, что в него инвестируют почти 960 млн рублей. Объект расположился на площади 16 гектаров. Предполагается, что в промпарке создадут 276 рабочих мест.

Евгений Дьяконов: «В этом промышленном парке будут собраны резиденты, которые так или иначе связаны с производством газовых турбин» Фото: rais.tatarstan.ru

«В этом промышленном парке будут собраны резиденты, которые так или иначе связаны с производством газовых турбин. Мы планируем создать здесь целостную экосистему, ориентированную на решение конкретных задач, которые перед нами поставлены. На сегодняшний день резиденты уже определены. Называть их не буду, так как документы еще проходят процедуру согласования. Сейчас здесь пять резидентов, все площади уже заняты. В дальнейшем развитие парка возможно по мере организации новых проектов», – отметил Евгений Дьяконов.

Он также подчеркнул, что Зеленодольск был выбран как удобная площадка с хорошими перспективами для развития. Важную роль сыграло расположение: близость к Казани и наличие железнодорожной инфраструктуры позволят организовать удобную логистику и доставку грузов.

Мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев сообщил, что на этой территории уже сложилась промышленная зона. Здесь работают Зеленодольский машиностроительный завод – филиал КМПО, а на базе предприятия «Казанькомпрессормаш», которое входит в состав Группы ГМС, строится комплекс для сборки и испытаний сверхмощных компрессоров. По мнению градоначальника, промпарк «Турбина» естественным образом вписывается в этот кластер

Михаил Афанасьев подчеркнул, что Зеленодольск был выбран как удобная площадка с хорошими перспективами для развития Фото: rais.tatarstan.ru

«Все предприятия здесь в той или иной степени связаны с газовой тематикой и имеют потенциал для развития. В течение следующего года площадка будет достраиваться, и совокупные инвестиции могут составить около миллиарда рублей. Это позволит создать не менее 500 рабочих мест», – сказал Афанасьев.

Отдельно он обратил внимание на важность закрепления трудовых ресурсов в городе.

«Миграция все еще сохраняется: часть людей уезжает в Казань, Йошкар-Олу, Иннополис и другие города. По данным сотовых операторов, ежедневно из Зеленодольска и окрестностей выезжает около 7 тысяч человек. Наша задача – дать этим людям работу рядом с домом», – подытожил он.

На базе нового завода запустят школу «ТурбоПИШ» для подготовки инженеров

На территории промпарка «Турбина» также планируется создание передовой инженерной школы «ТурбоПИШ» совместно с Казанским государственным энергетическим университетом. Как отметил Евгений Дьяконов, накануне было подписано соответствующее соглашение, которое закрепляет начало работы над проектом.

Школа будет работать как учебный кампус, интегрированный в производственную площадку. Практические занятия и лабораторные работы по ряду дисциплин будут проводиться непосредственно на оборудовании нового завода. Для этого на территории предусмотрены учебные аудитории и доступ к производственным стендам.

На территории промпарка «Турбина» также планируется создание передовой инженерной школы «ТурбоПИШ» Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

«Это будет учебный кампус на территории промпарка. Планируется пять лабораторий, которые будут заниматься исследованием работы газовых турбин. Студенты будут работать непосредственно на производстве – мы готовим их на современном оборудовании, и затем они переходят к работе уже на нем же», – рассказал Евгений Дьяконов.

К работе школы будут привлечены студенты КГЭУ.

«Проект „ТурбоПИШ“ – это наше участие в расширении взаимодействия с предприятиями. Поддержка республики и программа передовых инженерных школ позволяют закрывать потребности завода в кадрах и научных разработках. Мы планируем создание испытательных стендов и уже начали работу по испытанию элементов оборудования и проектированию новых газовых турбин», – рассказала «Татар-информу» доктор технических наук и заведующая кафедрой энергетического машиностроения КГЭУ Гузель Мингалеева.

По ее словам, сотрудничество по созданию школы стало инициативой обеих сторон. Так, предприятие заинтересовано в подготовке квалифицированных кадров и развитии научных исследований, а университет – в том, чтобы дать студентам практическую подготовку на современной производственной базе.