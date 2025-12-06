Газовщикам могут разрешить заходить в квартиры даже при отказе хозяина

Сотрудники газовой службы в России могут получить право заходить в квартиры для проверки оборудования даже в случае отказа жильцов, если будет вынесено соответствующее решение суда. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в интервью «РИА Новости».

Законопроект, который Госдума одобрила в первом чтении 26 февраля, в настоящее время дорабатывается. Планируется сократить сроки рассмотрения таких дел и внести изменения в Гражданский процессуальный кодекс, чтобы решения суда исполнялись немедленно.

Колунов пояснил, что при недопуске газовщики будут обращаться в суд, который должен вынести решение в течение 12 дней. После этого проверка будет проводиться вместе с полицией или сотрудниками ФССП.

Также будет установлена процедура уведомления жильцов о предстоящей проверке. По предложению депутата, извещения могут отправляться в электронном виде и в печатной форме не менее двух раз. Инициатива направлена на повышение безопасности граждан и предотвращение аварий на газовом оборудовании.