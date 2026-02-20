news_header_top
Происшествия 20 февраля 2026 15:33

Газовики отключили газ в доме на Чуйкова, жительница которого угрожала устроить взрыв

В Казани в одном из домов на улице Чуйкова газовики отключили газ в одном из подъездов – жительница одной из квартир угрожала взорвать дом.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Госжилинспекции Татарстана, женщина позвонила газовикам и сообщила о намерении взорвать дом. Сотрудники Казаньгоргаза немедленно выехали на место и отключили газ во всем подъезде. Попасть в квартиру к женщине не удалось.

Газоснабжение восстановлено. Выяснением обстоятельств занялся Следственный комитет.

