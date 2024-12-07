Газлайтинг, висхолдинг и гостинг: психиатр о том, как победить манипуляции в отношениях

Любимый человек то появляется, то исчезает из вашей жизни, игнорирует вас, вы не понимаете по его поведению, в отношениях вы или нет, – все это манипуляции в паре. О том, что такое газлайтинг, орбитинг, касперинг, «Татар-информу» рассказала психиатр-психотерапевт Оксана Захарова.





Психиатр-психотерапевт Оксана Захарова рассказала, что такое газлайтинг, орбитинг, касперинг и как построить здоровые отношения

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Закрываем потребность за счет другого человека без спроса

Что такое манипуляция? Это когда человеку что-то нужно и он решает свои проблемы за счет другого человека. И в этот момент ему неважно, что чувствует и думает этот другой, хочет он это делать или нет. Другими словами, человек делает что-то за счет другого, прибегая к психологическому воздействию.

«Мы можем ссориться, ставить ультиматумы, игнорировать, но это не происходит в отношениях системно. А когда уже есть постоянство, тогда мы говорим о манипуляциях. Почему так происходит? По-другому люди просто не могут – например, так было заведено в родительской семье, обычно от мамы и папы мы берем паттерны поведения», – объяснила «Татар-информу» врач психиатр-психотерапевт Республиканской клинической психиатрической больницы Татарстана, ассистент кафедры психотерапии и наркологии КГМА Оксана Захарова.

Психологическое насилие по отношению к своим близким применяют и мужчины, и женщины Фото: © «Татар-информ»

Гостинг, газлайтинг, орбитинг – что это?

Есть миф, что мужчины чаще используют физическое насилие, а женщины – психологическое. По словам психотерапевта, это утверждение верно лишь наполовину. Психологическое насилие по отношению к своим близким применяют и мужчины, и женщины.

Есть разные виды манипуляций:

Эмоциональные качели – это чередование близости с отчуждением.

«Человек приближается – партнер испытывает восхищение, любовь, восторг, а когда партнер отдаляется – появляется ощущение одиночества, чувство вины за то, что сделал что-то не так», – объяснила специалист.

Обесценивание – это когда партнер говорит: «Думал, что ты особенная, а ты такая же, как все». Таким образом, человеку внушают чувство вины за то, что он сделал что-то не так. Сюда же можно отнести ситуации, когда человек постоянно опаздывает на свидания, заставляет ждать, в последний момент отменяет встречу. Это может быть проверкой, насколько партнер готов прогнуться под него, и это тоже манипуляция.

Газлайтинг – когда партнер говорит, что пошутил, и убеждает, что второму что-то показалось. Человек может с неприятным посылом сказать что-то обидное, а потом объяснить: «Это была шутка, ты просто не понимаешь мое чувство юмора». После такого обычно партнер начинает в себе сомневаться.

Висхолдинг – игра в молчанку, игнорирование.

Орбитинг – это когда партнера оставляют на расстоянии. Например, когда бывшие следят за социальными сетями, ставят лайки. Люди вроде бы и не в отношениях, но остаются в жизни, постоянно напоминая о себе.

Гостинг – когда партнеры встречаются и все вроде бы хорошо, но вдруг человек резко пропадает без объяснения причин. Кажется, что все идет к серьезным отношениям, но партнер исчезает.

Касперинг – это разновидность гостинга. Когда непонятно, есть отношения между людьми или нет, и в какой-то момент один из партнеров высказывает абстрактные причины: «Я понял, что не готов к отношениям», «Дело не в тебе, дело – во мне».

«Что чувствует человек, которым манипулируют? Эти чувства негативные: вина, стыд, одиночество, злость. Человеку некомфортно знать, что он используется как инструмент для достижения потребностей другого человека. Это не партнерские отношения, а использование», – отметила Оксана Захарова.

Понять, что тобой манипулируют, уверяет врач, поможет осознанность Фото: © «Татар-информ»

Манипулятор понимает, что он манипулирует?

Врач уверена: чтобы человек, который манипулирует, понял, что он это делает, должно что-то произойти. Это может быть обратная связь от партнера с высказыванием чувств: «Мне было больно, одиноко». И если второй готов это услышать и что-то делать, чтобы это поменять, с этого могут начаться внутренние изменения. Нередко в этом нужна помощь психолога. Нередко самостоятельно изменить свое привычное поведение очень сложно.

Если человек, который манипулирует, поймет, что он использует нечестные методы в отношениях с партнером, то может захотеть это изменить.

«У меня была клиентка, которая в отношениях использовала манипуляцию игнорирования. Вместо того, чтобы разбираться, уходила в обиду и не разговаривала с партнером. Они пережили этапы расставания, потом вновь сошлись. И время, пока пара была не вместе, нужно было женщине для того, чтобы она подумала: может быть, надо поступать по-другому. И сейчас она замечает в себе, что ей хочется вновь обидеться и начать игнорировать партнера», – поделилась психотерапевт.

Оксана Захарова объяснила: эта женщина вела себя так, потому что так же поступала ее мама. Несмотря на желание вновь уйти в игнор, женщина научилась использовать прямые способы – разговаривать со своим мужчиной, говорить о своем состоянии, о своей обиде или злобе. И благодаря этому их отношения видоизменились, сейчас в паре все намного лучше.

Партнер может манипулировать неосознанно, сам может не понимать, что он сделал и что хотел Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Нужно уметь почувствовать, что тебе причинили боль»

А вот понять, что тобой манипулируют, уверяет врач, поможет осознанность. Человек, который эмоционально чувствителен к самому себе, может заметить неприятные чувства, понять, что ему некомфортно, осознать, что сейчас по отношению к нему произошло.

«И если человек чувствует, что ему плохо, им манипулируют, надо выносить это на прямой контакт – поговорить об этом. Спросить, чего партнер хотел на самом деле. Но партнер может манипулировать неосознанно, сам может не понимать, что он сделал и что хотел, ему тоже может быть сложно понять что-то про себя. Можно говорить: “Я замечаю манипуляцию, мне не очень приятно, обидно, давай как-то по-другому”», – отметила психиатр-психотерапевт.

Чаще за помощью к психологу обращаются именно жертвы манипуляций, а не манипуляторы.

Например, с гостингом, то есть с необъяснимым исчезновением партнера, нередко сталкиваются те, кто активно пользуется сайтами знакомств. То есть люди переписывалась, общались – все было хорошо, и в один момент человек пропадает. С этим люди идут к психотерапевтам, ведь из-за этого они испытывают крайне негативные чувства – предательство, обиду, грусть, одиночество, злость. Самое главное в этой ситуации, что эти чувства некому адресовать.

Конфликты могут быть в любой паре, и это совершенно нормально Фото: © «Татар-информ»

Как выстроить здоровые отношения?

По словам Оксаны Захаровой, конфликты могут быть в любой паре и это совершенно нормально.

«Мы все разные, и когда человек встречается с разностью другого, это может вызывать много чувств. Банальный пример: партнер очень громко ест, а второй этого терпеть не может. И вместо того, чтобы злиться, лучше об этом поговорить, может быть, это и не поменяется, но если об этом в отношениях можно сказать, то формируется близость и принятие друг друга», – отметила специалист.

Так, благодаря диалогу, по словам врача, отношения становятся ближе.

Есть некоторые психологи, которые советуют клиентам: раз ты три раза сказал своему партнеру, но ничего не изменилось, уходи от него. Однако Оксана Захарова подчеркнула, что в жизни может быть совсем по-другому, людям нужно время, чтобы освоить какой-то навык. В случае с отношениями так же: если хочется, чтобы изменения начали происходить, нужно какое-то время. Вместе с этим надо отслеживать свои чувства, отвечая на вопросы: «Как мне это?», «Готов ли я еще тратить силы на то, чтобы что-то попытаться изменить, или уже достаточно времени прошло и ничего не меняется?», «Готов ли я дальше с этим мириться или не готов?».

То есть нужно оценить свою готовность идти дальше. И если есть проблемы, которые самостоятельно решить не удается, то есть смысл обратиться к семейному психологу.

Люди расходятся во мнении: кто-то считает, что партнерские отношения – это работа, другие уверены, что этот процесс должен приносить исключительно удовольствие и не должен быть в тягость.

«Как будто это две крайности – либо нужно очень сильно напрягаться, либо нужно вообще не стараться и ничего не делать. Я думаю, тут должна быть какая-то гармония. В любом случае будут возникать конфликты, и тогда сторона, которая считает, что все должно быть в кайф, решает ничего не делать, заминать проблему, а если долго этим заниматься – расставание неизбежно. А сторона, которая хочет работать, может и провоцировать конфликты, чтобы было что исправить. Но так долго тоже не протянешь», – заметила психиатр.

Оксана Захарова поделилась своим видением того, что такое любовь. По ее мнению, это очень сложное чувство и состояние. В него может входить очень много: восхищение, уважение, нежность и многое другое. Проявления любви тоже разные. Кто-то ее проявляет в виде прикосновений, другой – в виде заботы, для третьего важны подарки. Но это всегда теплое, светлое чувство, которое зарождается внутри.