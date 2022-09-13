Газизов объяснил, почему власти Башкирии хотят отсудить у «Уфы» более 100 млн рублей

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал решение акционерного общества «Региональный фонд» подать исковое заявление в адрес клуба, чтобы отсудить более 105 миллионов рублей.

«Мы взяли долг по просьбе правительства, по поручению. Была задержка платежей. В том году мы взяли в долг и нам обещали перекрыть это всё. Но пока всё так и идёт. «Региональный фонд» действует согласно закону. Проходит время, и они подают в суд», — цитирует Газизова «Чемпионат».

Ранее стало известно, что власти Башкирии пытаются отсудить у «Уфы» 105 миллионов рублей. В деле обвиняется Шамиль Газизов.

Напомним, в нынешнем сезоне «Уфа» выступает в Первой лиге. Ранее Газизов неоднократно сообщал о проблемах с финансированием у клуба.