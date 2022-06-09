Газизов и Сайманов vs РПЛ: «Уфа» цепляется за «Рубин», чтобы отменить вылет в ФНЛ

Первые в историях «Рубина» и «Уфы» вылеты в ФНЛ до сих пор сопровождают скандалы. Оба клуба до конца не смирились с поражениями и пытаются отыграться в кабинетах. И если в Казани обстановка стала успокаиваться, то ситуация в Башкирии лишь накаляется. Подробнее – в материале спортивной редакции «Татар-информа».

Провалы казанского и уфимского клубов и вылет в ФНЛ пришлись именно на сезон, когда легионеры стали массово покидать Российскую Премьер-Лигу Фото: официальный сайт ФК «Рубин» rubin-kazan.ru

С чего все начиналось

Если бы «Рубин» и «Уфа» вылетели в ФНЛ в один из прошлых сезонов, вряд ли у кого-то из функционеров возникли бы вопросы о пересмотре результатов. Но провалы казанского и уфимского клубов пришлись именно на сезон, когда легионеры стали массово покидать Российскую Премьер-Лигу. «Рубину» в этом плане не повезло чуть ли не больше всех, из команды ушло сразу шесть человек. Из «Уфы», к слову, уехало всего двое.

Примерно с этого момента начинается самое интересное. Пострадавшие клубы начинают просить от РПЛ хоть какой-то помощи: от возможности дозаявить футболистов до вероятного моратория на вылет, ссылаясь на несоблюдение спортивного принципа. Те, кого уход легионеров коснулся лишь косвенно, заявляют, что мораторий по ходу сезона – это и есть нарушение спортивного принципа.

Кто прав, а кто нет, рассуждать уже нет смысла, учитывая, что главный пострадавший, «Рубин», уже вылетел в ФНЛ, и ничего с этим не сделаешь. Но после окончания сезона в сети появилась информация о том, что руководство лиги пообещало клубам мораторий на вылет. Эту новость никак не прокомментировал гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов, но, судя по риторике функционера на итоговой пресс-конференции, было очень похоже на то, что информация является правдой.

Судя по риторике Сайманова на итоговой пресс-конференции, было очень похоже на то, что информация о моратории является правдой Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Однако по итогу обещания так и остались обещаниями, а «Рубин» осталось только взрывать рынок ФНЛ, чтобы не задерживаться в «Небесной лиге». Соперничать в кабинетах после вылета в ФНЛ казанский клуб уже не имел морального права, тем более что общественность была против подковерных игр. Чтобы не портить свою репутацию, казанцы решили провести сезон в ФНЛ и спокойно вернуться обратно. К тому же чуть позже президент РПЛ Ашот Хачатурянц и глава РФС Александр Дюков назвали информацию об обещании моратория недостоверной.

«Как вы себе представляете, что тогда я дал обещание, что никто не вылетит, а потом под камерами озвучивал другую позицию? Мы с вами обсуждали, что мораторий нарушает спортивный принцип. Кто-то пострадал больше, кто-то – меньше. Надо просто быть к этому готовыми. До этого был коронавирус. Если мы будем реагировать на каждое изменение, мы ни один чемпионат не проведем», – сказал Дюков «Спорт-Экспрессу».

Новый поворот

Но на днях в сюжет вдохнули новую жизнь, после того как на авансцену вышел гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов.

«Устное обещание руководства РФС о расширении? Не скажу, что это было сказано Александром Дюковым, но Ашот Хачатурянц нам в марте сказал, что вылета не будет. То, что произошло, – хорошо, произошло. Здесь отмалчиваться я не могу. Слова Рустема Сайманова – это правда», – заявил Газизов в эфире программы «Громко» на телеканале «Матч ТВ».

Здесь стоит сделать ремарку. О кабинетных играх Газизова в РПЛ наслышана чуть ли не вся футбольная общественность. В сезоне 2015/16 башкирский клуб каким-то чудом спасся от вылета, победив в «странном» матче 30-го тура «Спартак», а год назад странный перенос времени начала игры с «Арсеналом» из-за высокой температуры воздуха фактически убил все шансы «Ротора» на спасение.

Матч 30-го тура сезона 2021/22 «Рубин» – «Ротор» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Газизов хитрый тактик и грамотный стратег. Нет сомнений в том, что его слова сказаны не просто так. Тем более что весь хайп по этой теме уже постепенно начал сходить на нет, а за язык функционера никто особо не тянул. Заявить миру о том, что Дюков и Хачатурянц обещали мораторий на вылет, было личной инициативой Газизова. Как и упомянуть Рустема Сайманова в качестве невольного союзника.

Газизову нужен союзник в лице Сайманова

Зачем это нужно функционеру «Уфы»? По большому счету, заявляя, что РПЛ не выполнил свое обещание, башкирский клуб пытается выставить себя столь же пострадавшей стороной, как и «Рубин». Хотя очевидно, что от отъезда легионеров «Уфа» почти не пострадала. Кроме того, Газизову жизненно необходим союзник в борьбе за сохранение прописки в РПЛ. Как ни странно, она еще не пришла к логическому завершению, а лишь стала более актуальной после начавшейся информационной атаки на «Факел», который заслужил свою путевку в РПЛ на футбольных полях ФНЛ.

Воронежцы напрямую вышли в Премьер-лигу, но имеют проблемы со стадионом. На это в последнюю неделю в телеграм-каналах все больше начали давить отдельно взятые журналисты и сам Газизов.

«Мне сказали, что пять клубов имеют лицензии на выступление в РПЛ, и «Факела» там не было. «Факел» по спортивному принципу попал в РПЛ, это сильная команда, но для меня загадка, как они получили лицензию. Будем ждать ответа от РФС, а дальше посмотрим», – заявил Газизов.

Для Газизова возможность остаться в РПЛ даже таким способом – фактически шанс на спасение «Уфы» Фото: официальный сайт ФК «Уфа» fcufa.pro

Когда спортивный директор одного из клубов РПЛ так явно намекает на то, что воронежский клуб не должен выступать в следующем сезоне РПЛ, нетрудно догадаться, откуда растут ноги у различного рода вбросов. Ведь если «Факел» все-таки не допустят в РПЛ, то вакантное место, согласно регламенту РФС, займет именно «Уфа».

В этом смысле Газизова понять все-таки можно. Для его клуба возможность остаться в РПЛ любым (даже не слишком красивым способом) – фактически шанс на спасение клуба. Поэтому за последнюю возможность остаться в РПЛ он будет хвататься обеими руками.

Что касается «Рубина», то на казанцев, как оказалось, вылет в ФНЛ не повлиял почти никак. Денег у клуба будто бы меньше и не стало. Потому очень хотелось бы верить, что на подобные провокации не пойдет Рустем Сайманов, а сам «Рубин» не станет копаться в грязном белье конкурентов, сосредоточившись на возвращении в РПЛ спортивными методами.

Тем более «Рубин» стараниями Леонида Слуцкого уже испортил себе отношения с судейским корпусом РФС, и не ему стоит уходить в оппозицию по остальным вопросам. Кабинетные интриги Газизова казанского клуба никак не касаются.

Фото на анонсе: официальный сайт ФК «Уфа» fcufa.pro