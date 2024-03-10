Газинур Файзуллин: «Чувствую, с какой стороны сидят люди с тяжелой энергетикой»

«Я бы не сказал, что люди у нас плохо живут»

– Газинур, работа ведущего банкетов и праздников популярна, как прежде?

– Сейчас даже популярнее. И ведущих больше.

– С чем это связано? Люди стали лучше жить?

– Мы же живем в Татарстане. Я бы не сказал, что люди у нас плохо живут. Все зависит от твоих стараний, работаешь – хорошо живешь, ленишься – значит, и денег у тебя нет. Сейчас люди чаще устраивают праздники. Они проходят уже не только по выходным, но и в будние дни. Например, у нас даже стали проводить популярные за границей гендер-пати – праздник объявления пола будущего ребенка.

– Вы уже вели такой праздник?

– Нет, пока не доводилось.

– Мы знаем, что вы в топе ведущих в Казани. Сами как считаете, в чем ваша особенность?

– Интересный вопрос. Не хочу обижать других ведущих, коллеги тоже прекрасно работают. Конкуренция в целом мне не свойственна. Как объяснить – я есть я, другого такого Газинура нет.

– К тому же еще и очень скромный.

– Да, я скромный.

– Все же, в чем ваша «фишка»?

– Я особенный тем, что не говорю лишнего.

– Это хорошее качество для ведущего?

– Раз я попал в топ ведущих, значит, хорошее. Не видеть лишнего, не говорить лишнего – мое главное правило!

– Хотите сказать, что конкурентов у вас нет?

– Я не конкурирую ни с кем. Общаюсь, дружу со всеми ведущими. Мне многие даже звонят, спрашивают совета, как провести какое-то мероприятие.

– Наверное, спрашивают молодые, неопытные?

– Да, хотя есть и такие, кто начинал примерно в одно время со мной. Молодым тоже помогаю, никогда не отказываю. Обычно спрашивают про интересные, неизбитые конкурсы. Я не против. Пусть каждый ведет, как ему нравится. Если показывают мои номера, я ничего против не имею. В любом случае полностью повторить другого ведущего невозможно, у каждого своя изюминка, харизма.

– Вы говорите, что вы со всеми в хороших отношениях. Но у вас, например, был конфликт с ребятами из группы «Казан егетләре». Какие отношения с ними сейчас?

– Я могу первым пойти на примирение с людьми, попросить прощения, даже если сам не виноват. В тот раз мы тоже созвонились, поговорили, и вопрос между собой решили. Это же не был какой-то серьезный конфликт. Недавно сидели с Ильнатом [Фархуллиным] за одним столом, о том случае уже даже не вспоминаем.

– В семье тоже первым просите прощения?

– Нет, в семье я упрямый. Там приходится показывать характер.

«Телевидение стало забирать много времени»

– Газинур, вы поработали и на телевидении. Этот опыт помог вам в будущей карьере ведущего?

– Телевидение помогло мне получить популярность. В то время меня узнавали на всех банкетах. Естественно, если ты на экране или работаешь на радио, это очень помогает. Зарплата там небольшая, но как пиар работает очень хорошо.

– Как вы попали в программу «Җырлыйк әле»?

– Меня на телевидение практически за руку привел Рустам абый Закиров (певец, народный артист Татарстана, – прим. Т-и). До этого мы довольно часто работали с ним на банкетах. Я веду праздники для сотрудников государственных органов, людей на руководящих должностях. А Рустам абый – он народный артист, голос отличный. Его тоже часто зовут на престижные мероприятия. Он меня заметил и настоял на том, чтобы я попробовал себя на телевидении. Я очень ему благодарен.

– Телевидение в то время было популярнее, чем сейчас. Вам приходилось как-то учиться, получать какие-то новые навыки, чтобы хорошо выполнять работу телеведущего?

– По литературной речи и по тому, как вести себя на сцене, всегда приходится учиться. Я не имею профессионального образования в этой сфере, но мой двоюродный брат, артист Альметьевского театра Раушан Мухаметзянов учился в группе Ильдара Хайруллина (актер, заслуженный артист РФ, – прим. Т-и). Я брал у брата какие-то приемы, видел, как будет правильно.

– Почему ушли с телевидения?

– Это стало забирать слишком много времени. За один раз снимали несколько передач. Поработали один сезон, и я сказал: ну, наверное, хватит, надо дать дорогу молодым. Мне кажется, Алина и Азат Каримовы сейчас прекрасно ведут эту передачу.

– Какие форматы банкетов вам ближе? Не собираетесь переходить на халяльные праздники?

– Я не веду исключительно халяльные банкеты. Для этого есть мои друзья, которые на этом специализируются.

Для меня самые легкие – это банкеты, которые идут на двух языках. Потому что юмор на татарском плохо развит. У нас, чтобы рассмешить людей, начинают переходить на пошлости. А настоящий татарский юмор пишется трудно. Это никак не принижение татарского языка. Но юмор на русском для меня лично проще.

– В чем причина того, что татарский юмор неразвит, как считаете?

– Чтобы создать шутки на татарском языке, понятные татарской аудитории, надо много знать, много читать. Чтобы популяризировать татарский юмор, больше проводить стендапы. Сейчас вот Сирень Байрамов этим серьезно занимается. Без знаний татарский юмор не напишешь.

В то же время аудитория тоже должна знать много. Если шутка немного закрученная, то до людей может и не дойти. У нас большинство привыкло к легкому, поверхностному юмору.

Я сам, например, люблю, когда юмор сложный, чтобы было место дойти самому. Есть такие и среди зрителей тоже, не отрицаю. Сейчас люди не совсем безграмотные, есть интернет, все доступно.

«К разговорчивому гостю тоже сильно приставать нельзя»

– Приходилось бесплатно вести банкеты?

– Конечно.

– Обещали и не заплатили или заранее была такая договоренность?

– (Смеется.) Знаете, это называется перспектива. Это вложение капитала в будущее. Сегодня ты сделаешь доброе дело, проведешь бесплатно, а этот человек через год поднялся, и на все банкеты будет приглашать тебя.

– Если вы заранее знаете, кто поднимется, значит, и чутье у вас хорошее.

– Я общаюсь с хорошими людьми. С очень умными, мудрыми. Они и привели меня в эту сферу.

– Кто они?

– Я не могу назвать их имена по их просьбе. Это очень близкие мне люди, которых я очень уважаю.

– Газинур, ивент-сфера всегда пополняется какими-то новыми приемами, появляются интересные задумки. Как проходят сейчас современные праздники, банкеты?

– Буду откровенным: хотя меня называют топовым (мне это слово не совсем нравится), я не умею работать с новыми технологиями. Праздники я веду так, как было принято раньше.

Ведущий должен понимать психологию человека. С кем просто общаться, а кого нельзя трогать – видно по лицу человека. Это вот важно.

– Вы дорогой тамада?

– Да, дорогой.

– Будем называть цены?

– Я цен не скрываю. Например, в этом году моя цена – 80-100 тысяч. Не только у меня, у всех ведущих цена поднялась. Я работаю не с одной командой. Потому что у каждого праздника, каждой свадьбы программа должна отличаться. Мы приглашаем разных артистов и придаем каждому событию свою атмосферу.

– В стоимость входит работа звукооператора?

– Нет, у диджея своя цена. А названная сумма – это мой собственный гонорар. Может быть, кому-то цифра покажется большой, но мне эти деньги платят! У меня всегда есть свои постоянные клиенты.

– Люди жалуются, что ведущие запрашивают неадекватную цену.

– Как я оцениваю свой труд, такую сумму за него и прошу. Если есть спрос, цену тоже ставишь. Если понижу цену, придется работать по три, четыре дня в неделю, не останется времени на семью. А так я делаю один банкет в неделю и доволен.

Никого не хочу обидеть, возможно, такое сравнение неуместно. Но есть, например, «Мерседес» и есть «Москвич». Обе машины новые, обе ездят, но цена же не одинаковая.

– Наверняка бывает, что клиенты злятся на вас за высокий гонорар. Как вы избавляетесь от негативной энергетики таких людей? Бывают сглазы?

– Ох, постоянно. Даже если один-два таких человека окажется на банкете, уже тяжело. На некоторых праздниках бывают люди с тяжелой энергетикой, которые забирают твои силы. Я чувствую вплоть до того, на какой стороне они сидят. Внешне они не отличаются от других, но ты начинаешь путаться в словах, даже элементарные вещи говорить трудно.

– Болеете после таких случаев?

– Нет, прихожу домой и обливаюсь холодной водой. Моя бабушка научила меня молитвам, которые помогают от сглаза. Иногда идем к тем, кто лечит молитвами.

Моя бабушка меня воспитала добрым, мягким к людям человеком. Я никогда никому не желаю зла, со всеми открытый, искренний, всех уважаю, всех люблю.

– Как-то в соцсетях вы показали вышивку вашей бабушки – настоящее искусство!

– Да, она всю жизнь занималась рукоделием, очень это любила. А еще она это дарила. Кто-то скажет: «Какая красивая у тебя наволочка, Фания» – она тут же ее и отдаст. Бессребреником была, как и я. Очень щедрой. А еще бабушка помогала мне писать шутки для КВН, снималась в моих клипах.

В прошлом году она покинула этот мир. На память осталась ее вышивка. Мама, ее сестры бережно все это хранят.

«Мама надеялась, что я стану ветеринаром и приеду работать в район»

– Газинур, я узнала, что вы ветеринар с высшим образованием. Собирались работать по профессии или учились ради диплома?

– Знаете, это было желание моей мамы, и я его исполнил. Вы же понимаете деревенского жителя – они надеются, что ребенок получит пригодную для села специальность и вернется в родную деревню. В те годы было так. Мама тоже надеялась, что я приеду и буду работать в районе ветеринаром.

– Надежды ее вы не оправдали.

– (Смеется.) Когда я выучился, но не приехал – конечно, поначалу она немного обиделась. Я ведь не сразу стал популярным ведущим. В районе ждали, что я приеду работать ветеринаром.

Но сейчас мама очень рада, что я работаю ведущим. Она и сама прекрасно поет, у нее тонкое чувство юмора. Она мне говорит: «Улым, где бы ты ни учился, все равно стал бы ведущим».

– Где ваша родная деревня? Крепкая или, как многие села, уже умирает?

– Я из села Янурусово Сармановского района. Слава богу, мои одноклассники делают все, чтобы деревня процветала. Заботятся, вкладывают силы, деньги. Живет деревня или умирает – зависит от ее жителей.

«С тещей разница в возрасте всего 11 лет»

– Газинур, а откуда ваша супруга? Как с ней познакомились?

– Моя жена из Апастовского района. Я встретил ее, когда ей было 17 лет. Увидел со сцены, выбрал среди тысячи. Я тогда вел татарские дискотеки «Курай». Представьте – в ночной клуб каждый четверг собирались тысяча, полторы тысячи человек. И среди всех этих людей я заметил Регину. В тот вечер спустился со сцены, искал ее, но не нашел. А она где-то через неделю написала на странице нашей дискотеки в соцсетях, спросила, когда будут фотографии. Я, конечно, возможности не упустил, написал ей, и мы стали переписываться.

– Долго ухаживали?

– Всего полгода. Как ей исполнилось 18 лет, на следующий же день попросил руки.

– Родители не говорили, что замуж ей еще рано?

– Мама Регины тоже вышла замуж в 18 лет. У нас с тещей всего 11 лет разницы (смеется). Мы с ней хорошо ладим. Она также в прекрасных отношениях с моей мамой. Мама моей жены очень помогает нам с детьми. Мне очень повезло и с женой, и тещей!

– Чем занимается Регина?

– Мы открыли магазин в поселке (в Казани, – прим. Т-и), где сами живем. Бизнес ведут вместе с тещей.

– Видно, что Регина очень ухаживает за собой, выглядит всегда отлично. Она всегда была в таком образе или изменила внешность после замужества?

– Да, моя жена очень хорошо ухаживает за собой. Всегда находит время, чтобы заниматься спортом. При этом она ведь еще мама двоих наших детей, хорошая хозяйка.

– По фотографиям не скажешь, что она домохозяйка, или мамочка, которая занимается только домом, детьми.

– Когда человек начинает общаться с Региной, он сразу понимает ее внутренний мир. Она у меня очень скромная, умеет выслушать. Мы с женой дома говорим только на татарском языке. Она прекрасная мама. Поскольку я больше на работе, воспитание сына и дочери полностью на ней.

– Наверняка вы ревнуете такую жену.

– Больше она меня ревнует. Она очень ревнивая. Раз в полгода у нас в семье возникают «штормы». Но сейчас уже реже, потихоньку мы стали лучше понимать друг друга. Что ни говори, уже почти 11 лет вместе.

– Действительно, вы работаете по ночам, приходите только под утро.

– Мужчина он и есть мужчина. Видимо, женщины считают, что мужчине лучше не доверять. Я стараюсь не давать повода для ревности, больше общаюсь с ребятами. Друзей и знакомых у меня много, потому что в нашей сфере надо поддерживать дружеские отношения со всеми.

– На многих мероприятиях мы видим вас с Гульназ Сафаровой (ведущая, заслуженная артистка РТ, – прим. Т-и). К ней жена тоже ревнует?

– Нет, к ней не ревнует, тут порядок (смеется). Они и сами знакомы, даже общаются.

– Наверняка у жены уходит много денег на поддержание красоты.

– Ее денег я не считаю. Я могу даже предложить ей купить дорогое платье, а Регине важно, чтобы было и качественно, и по цене приемлемо.

– Значит, бережет семейный бюджет.

– Семейный бюджет – это деньги, которые зарабатываю я. А то, что зарабатывает она, – это ее деньги. Я не понимаю мужчин, которые считают деньги жены, полагаются на них. Женщина ведь еще и домом занимается, детьми. Пусть она спокойно тратит свои деньги на себя.

– Звучит также и критика в адрес вашей жены, мол, слишком много «пластики». Люди оставляют разные комментарии под вашими фото. Это расстраивает вас?

– Если бы я обращал внимание на такие мнения, то и не жил бы с Региной. Люди ведь только и ищут, что обсуждать. Если бы она не была красивой, привлекательной, то про нее даже не стали бы говорить. Красивая, поэтому в центре внимания. Я сам, например, не занимаюсь обсуждением внешности, пластика – не пластика, комментариев таких не пишу. Это от невоспитанности людей.

– Регина советуется с вами перед тем, как изменить какую-то часть тела?

– Конечно. Например, у нее было желание сделать грудь. Я тут же согласился. Мы грудь сделали еще шесть лет назад. Тогда это еще было в новинку, конечно, этот ее поступок сильно обсуждали. А сейчас те, кто осуждал нас, тоже все пошли на пластику груди.

– Как-то вы написали в соцсетях, что ваш брак держится больше на вашем терпении, спокойном характере. Неужели так «штормило», что могло дойти до развода?

– У нас уже были такие ситуации, и не один раз. Но это было мимолетное желание, в состоянии аффекта. Что бы ни было, мы с женой не можем жить друг без друга.

– Когда с вами говоришь, создается впечатление, что вы очень позитивный человек. Бывают у вас моменты, когда хочется плакать, когда тяжело?

– Я довольно часто плачу. Потому что такой человек, могу заплакать не только когда мне грустно, но и от радости. Даже красивая композиция, услышанная в театре, может вызвать у меня слезы. Я человек эмоциональный, чувствительный.

– Газинур, вы человек уже состоявшийся в жизни, в профессии. А есть ли у вас нереализованные мечты? В каком направлении хотели бы развиваться дальше?

– У меня есть сильное желание сыграть на сцене. Но не в театре. Может быть, это будет какое-то юмористическое шоу.

Возраст тоже имеет значение. Думаю, после сорока можно будет вести юбилеи своим постоянным клиентам, но вести свадьбы уже не получится.

Мечта создать свое шоу – это еще просто моя задумка в голове. Чтобы ее реализовать, необходимо время. И нужно собрать вокруг себя талантливых ребят и девчат.

Гульназ Хабибуллина, intertat.tatar; перевод с татарского

Фотографии предоставлены Газинуром Файзуллиным