Газинур Бакиров: Татарстан находится в авангарде взаимодействия России с исламским миром

Проведение международного форума KazanForum станет еще одним шагом к расширению сотрудничества России с экономиками стран исламского мира. Татарстан играет особую роль в продвижении этого направления. Об этом на брифинге с журналистами рассказал помощник Раиса Татарстана Газинур Бакиров.

Он подчеркнул особую важность форума в 2023 году, когда Россия продолжает оставаться под внешним экономическим давлением недружественных стран.

«Это высокое доверие и большая ответственность для нашей республики. В условиях санкционного давления на Россию и с учетом необходимости обеспечения ее экономических интересов существенно возрастает важность расширения взаимодействия нашей страны с мусульманскими странами. Руководство страны доверяет Татарстану эту важную миссию», – подчеркнул Бакиров.

Он добавил, что Казань становится настоящей столицей сотрудничества России с государствами исламского мира.

«На сегодняшний день в этом направлении сделано уже многое. <…> Наша республика находится в авангарде этой работы», – заключил помощник Раиса РТ.

Напомним, 17 января Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому международный экономический форум «Россия — Исламский мир» в Казани будет проводиться каждый год. Первое заседание оргкомитета под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина прошло 2 февраля с участием Раиса Татарстана Рустама Минниханова.