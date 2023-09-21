Газификация и электрификация: как подать заявку на подключение к сетям и получить льготы

Дмитрий Сапожников: «Сетевая организация не вправе требовать оплату технологического присоединения до заключения договора»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Плата за техприсоединение рассчитывается в нескольких случаях»

В каких случаях взимается плата за технологическое присоединение к электросетям?

Плата за технологическое присоединение рассчитывается в нескольких случаях:

если это присоединение впервые вводимых в эксплуатацию устройств;

если увеличена максимальная мощность ранее присоединенных устройств;

если у ранее присоединенных устройств меняются категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотра величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких устройств;

если это присоединение к системам электроснабжения, включенным в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, для увеличения максимальной мощности энергопринимающих устройств, находящихся в помещениях, расположенных в этом доме.

Вправе ли сетевая организация требовать плату за техприсоединение до оформления договора?

Сетевая организация не вправе требовать оплату технологического присоединения до заключения договора. После заключения договора потребитель должен оплатить в положенные сроки всю сумму, указанную в договоре.

Взимается ли плата за технологическое присоединение к сетям при смене собственника?

Плата за технологическое присоединение к сетям взимается однократно. Изменение формы собственности или собственника не влечет за собой повторную оплату за технологическое присоединение.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Льготами могут воспользоваться малоимущие семьи, ветераны и инвалиды»

Сколько стоит подключение потребителей-льготников к электрическим сетям?

С января 2023 года установлена льготная ставка для заявителей в размере 4,3 тыс. рублей (с учетом НДС) за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности. Льготная ставка установлена для заявителей с нагрузкой до 15 кВт, присоединяющихся по третьей категории надежности на уровне напряжения 0,4 кВт и ниже. При этом расстояние от границ участка заявителя до ближайшего объекта электрической сети необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

С льготников будет взиматься плата в размере 1064 рублей (с учетом НДС) за каждый потребленный кВт. Льготами могут воспользоваться малоимущие семьи, ветераны и инвалиды, люди, пострадавшие вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и другие категории граждан.

Какую компенсацию должны заплатить сетевой организации татарстанцы за восстановление утерянных документов по техприсоединению?

Постановлением Правительства Российской Федерации за утраченные документы предусмотрена компенсация в размере не более 1 тыс. рублей, независимо от количества восстанавливаемых документов.

Скриншот сайта gridcom-rt.ru

«Татарстанцы могут подать заявку на техприсоединение к электросетям дистанционно»

Как подать электронную заявку на техприсоединение к электросетям?

С 2015 года жители республики могут подать заявку на технологическое присоединение к электрическим сетям дистанционно. Для этого ОАО «Сетевая компания» создало портал дистанционного обслуживания потребителей. На нем доступны разные услуги. Создан удобный интерфейс, есть возможность отслеживания статуса исполнения заявки, договора или обращения.

С помощью электронного ресурса жители республики могут подать заявку или оформить заявление о снятии показаний прибора учета, на их установку или замену, допуск в эксплуатацию. Здесь же можно узнать информацию о статусе исполнения заявки, запросить электронную копию документов по результатам оказанных услуг, узнать о причинах и сроках плановых и внеплановых ограничений на подачу электроэнергии, записаться на прием в офисы. Кроме того, люди могут оформить подписку на информирование по СМС или через электронную почту, пройти опросы и анкетирования. Эти и другие услуги можно получить дистанционно, не посещая офисы сетевой компании.

Для упрощения процедуры технологического присоединения и повышения доступности электросетевой инфраструктуры в регионе создана Дирекция по обслуживанию потребителей. 49 офисов очного обслуживания открыты во всех муниципальных образованиях Татарстана. Кроме того, работает контакт-центр.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Плата за подключение к сетям водоснабжения устанавливается индивидуально

Предусмотрена ли льготная плата за подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения?

Льготная плата за подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения нормативно-правовыми актами субъектов России не предусмотрена.

В каких случаях плата за подключение к системам водоснабжения и водоотведения устанавливается индивидуально?

Госкомитет РТ по тарифам устанавливает плату за подключение в индивидуальном порядке заявителям, величина подключаемой нагрузки объектов которых превышает 50 кубометров в сутки. Также индивидуальный подход применяется, если наружный диаметр сетей водоснабжения и водоотведения превышает 250 мм.

В состав платы за подключение в индивидуальном порядке могут быть включены расходы на увеличение мощности централизованных систем водоснабжения или водоотведения, в том числе на реконструкцию и модернизацию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, а также расходы по уплате налога на прибыль.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Кто может бесплатно подключиться к сетям газораспределения благодаря программе социальной догазификации?

Программой социальной догазификации могут воспользоваться граждане, владельцы индивидуальных жилых домов, собирающиеся использовать газ для собственных нужд, но при условии, что в их населенном пункте проложены газораспределительные сети и осуществляется транспортировка газа.

Стоит отметить, что работы внутри границ земельного участка и в самих домах проводятся за счет заявителей. Если кто-то захочет привлечь к таким работам специалистов газораспределительной организации, то стоимость услуг будет оплачена по ставкам, установленным Госкомитетом РТ по тарифам.