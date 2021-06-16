Республиканские газеты подготовят серию спецвыпусков на родных языках народов Татарстана

Газеты «Республика Татарстан» и «Ватаным Татарстан» подготовят серию специальных вкладышей, приуроченных к Году родных языков и народного единства в РТ. Каждый из них будет рассказывать о национальном празднике одного из народов, проживающих в Татарстане. Об этом на пресс-конференции ИА «Татар-информ», посвященной праздникам традиционной культуры республики, сообщил директор Дома дружбы народов Татарстана Ирек Шарипов.

«Будут издаваться дополнительные тиражи каждого такого приложения к газете, так как работа выполняется очень качественно. В этом году участники праздников, которые пройдут в разных районах Татарстана, впервые будут получать в руки газету. Обретать такие подарки в Год родных языков и народного единства дорогого стоит. Это хорошая традиция, которая, я надеюсь, будет продолжена и в последующие годы», — рассказал Шарипов.

Спецвыпуск представляет собой разворот газеты, где рассказывается не только о самом празднике, но и об истории, культуре, традициях народа. В нем также можно найти информацию о достопримечательностях, национальной кухне, национальных костюмах, выдающихся представителях нации — выходцах из Татарстана.

В совместной работе над спецвыпусками приняли активное участие Ассамблея народов Татарстана, Дом Дружбы народов Татарстана, Управление по реализации национальной политики Аппарата Президента Республики Татарстан, национально-культурные автономии республики. Помощь в подготовке текстов и техническую поддержку редакциям оказали Республика Марий Эл, Мордовская Республика.

Проект осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа». Уникальность этих приложений заключается в том, что они издаются на языке того народа, чей праздник в нем затронут, с переводом. Ожидается, что каждый спецвыпуск окажется выпущен дополнительным тиражом в 1000 экземпляров.

«Это беспрецедентный случай в истории нашей республики, чтобы в таком объеме материалы переводились на русский язык, а затем тексты печатались в нашей же газете на родных языках разных народов. Сложность состоит в том, что наша газета адаптирована под русский язык. Мы не имеем в штате переводчиков, и приходится договариваться с коллегами из других республик. Нужно сказать, что коллеги максимально идут нам навстречу и очень ответственно относятся к работе», — рассказал главный редактор газеты «Республика Татарстан» Александр Латышев.

Он отметил, что спецвыпуски газет «Республика Татарстан» и «Ватаным Татарстан» кардинально отличаются своим наполнением. Поэтому, чтобы охватить как можно больше интересных историй о культуре и самобытности того или иного народа, рекомендуется ознакомиться с версиями приложений к обеим газетам.

«Наши выпуски называются „Доброе соседство”. В них мы расскажем о том, как разные национальности живут рука об руку в одной республике. Наша задача — познакомить читателей с традициями народов, проживающих в Татарстане, с их культурой. Для этого мы выезжаем в районы, находим героев, встречаемся с ними. Они учат нас готовить свои национальные блюда, демонстрируют свои национальные костюмы и [делают] многое другое. Это очень познавательный процесс. Этими знаниями мы делимся с нашими читателями», — рассказала в свою очередь главный редактор газеты «Ватаным Татарстан» Гульнара Сабирова.

Первый выпуск, изданный сегодня, приурочен к марийскому традиционному празднику «Семык», который состоится 19 июня. В очередных номерах будут аналогичные приложения на языках народов Республики Татарстан (чувашском, мордовских — мокшанском и эрзянском, удмуртском). В них будут затронуты темы, касающиеся таких праздников, как «Балтай», «Валда шинясь», «Гырон быдтон» и «Уяв».