Газеты и журналы — наше богатство: Садыков поздравил журналистов с Днем российской печати

Люди нуждаются в проверенной информации и качественной журналистике. Именно она помогает человеку разобраться в огромном объеме новостной информации и отделить правду от недостоверных сведений. Об этом, поздравляя журналистов с Днем российской печати, заявил генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

«Сегодня появляются новые тренды, технологии, алгоритмы работы — это тренды медиапотребления, и мы должны им следовать. При этом нам важно поддерживать и старые форматы, на которые есть спрос. Газеты и журналы — наше богатство, это то, что дает устойчивость нашему медиахолдингу», — подчеркнул он.

В заключение Садыков пожелал журналистам интересных, ярких и запоминающихся материалов.