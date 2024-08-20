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Газетную и упаковочную бумагу убрали из-под курсовых экспортных пошлин
Российское правительство до конца 2024-го вывело из-под курсовых экспортных пошлин некоторые виды целлюлозно-бумажной продукции. Постановление опубликовали на сайте кабинета министров.
Согласно документу, пошлины до 31 декабря не распространяются на газетную бумагу и интерлайнер (упаковочная бумага).
Как пояснили в правительстве, такая мера поможет сохранить рентабельность предприятий.
Гибкие экспортные пошлины в отношении ряда товаров начали действовать с октября 2023-го. Их значение варьируется от 4% до 7%, все зависит от курса рубля. Причем пошлину обнуляют, если курс доллара будет стоить ниже 80 рублей.
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