Газете «Казанские ведомости» исполняется 35 лет

Газете Казанские ведомости 15 марта исполняется 35 лет со дня основания. Об этом сообщили на сайте газеты.

За это время сотрудники редакции формируют летопись жизни Казани и Республики Татарстан, рассказывая о событиях, людях и развитии региона.

В редакции отмечают, что за годы работы менялись эпохи и подходы к работе, осваивались новые технологии. Сегодня издание выходит не только в печатной версии, но и активно представлено в социальных сетях.

При этом в приоритете газеты, как и прежде, остаются актуальная и достоверная информация. В редакции также подчеркивают, что издание ориентируется на семейные ценности и стремится делать каждый номер интересным для читателей.