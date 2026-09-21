Газета «Ватаным Татарстан» объявила творческий конкурс о героях труда

2026 год объявлен в Татарстане Годом воинской доблести и трудового героизма. В связи с этим газета «Ватаным Татарстан» совместно с Комиссией при Раисе Татарстана по вопросам сохранения и развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Татарстане, объявляет большой творческий конкурс под названием «Хезмәткә – хөрмәт».

Цель конкурса – увековечение имен героев труда, внесших вклад в восстановление сел и городов в послевоенные годы Великой Отечественной войны, поднятие сельского хозяйства, участвовавших в строительстве городов, заводов и фабрик, а также изучение истории памятников, мемориальных досок, установленных в честь героев войны и тыла в селах, районных центрах, городах, улиц, заводов и фабрик и других объектов, названных их именами.

На этот раз в конкурсе могут участвовать и писатели-журналисты. Важно, что их работы будут оцениваться отдельно, и победители будут награждены одинаково.

Призовой фонд – 440 тысяч рублей.

Подробнее об основных условиях, номинациях и наградах можно прочитать по ссылке.