Общество 25 ноября 2025 15:12

Газета «Татарлар» станет приложением к региональным СМИ с 2026 года

Фото: © «Татар-информ»

Газета «Татарлар» с 2026 года начнет выходить как специальное приложение для региональных газет России под названием «Татарлар – без бергә» («Татары – мы вместе»). Об этом сообщил руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров на заседании Национального совета, которое состоялось сегодня в Казани в зале Пушкина в «Корстоне».

Он напомнил, что «Татарлар» остается основным печатным информационным источником Конгресса: за год вышло 24 номера. Газета регулярно отправляется почтой более чем в 230 татарских организаций России и зарубежья.

Зульфия Шавалиева

#СМИ #татары #всемирный конгресс татар
