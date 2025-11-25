Газета «Татарлар» станет приложением к региональным СМИ с 2026 года

Фото: © «Татар-информ»

Газета «Татарлар» с 2026 года начнет выходить как специальное приложение для региональных газет России под названием «Татарлар – без бергә» («Татары – мы вместе»). Об этом сообщил руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров на заседании Национального совета, которое состоялось сегодня в Казани в зале Пушкина в «Корстоне».

Он напомнил, что «Татарлар» остается основным печатным информационным источником Конгресса: за год вышло 24 номера. Газета регулярно отправляется почтой более чем в 230 татарских организаций России и зарубежья.

Зульфия Шавалиева