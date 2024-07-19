Газета «Сувар» провела фестиваль к 125-летию чувашского поэта Михаила Сеспеля

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В сквере возле «Татмедиа» состоялся межрегиональный музыкально-поэтический фестиваль, приуроченный к 125-летию видного чувашского поэта Михаиля Сеспеля. Фестиваль организовала газета чувашей Татарстана «Сувар». Приветствуя участников фестиваля, генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков подчеркнул важность этого мероприятия.

«У нас есть соглашение о сотрудничестве с коллегами из Чувашии. Мы обмениваемся опытом, при необходимости оказываем поддержку друг другу. В Татарстане “Татмедиа” выпускает 5 газет на чувашском языке. Чуваши – родственный для нас народ. Вы сделали очень увлекательную экскурсию в историю поэзии, творчества. Такие мероприятия становятся традицией», – сказал Шамиль Садыков.

Он также вручил благодарственные письма «Татмедиа» гостям праздника – деятелям искусства из Чувашии.

«Михаила Сеспеля называют поэтом-революционером. Он жил в очень сложное время. Как у многих талантливых людей, жизнь его оказалась короткой, но он оставил после себя огромное творческое наследие. Его можно сравнить с великим поэтом татарского народа Тукаем – для чувашей он на таком же уровне», – рассказала главный редактор газеты «Сувар» Ирина Трофимова.

В рамках фестиваля была представлена выставка «Лазурность юных лет», посвященная жизни и творчеству Михаила Сеспеля.

«Еще будучи студентом учительской семинарии в Тетюшах Сеспель отличался глубокими знаниями, хорошо учился. О строении чувашских стихов спорил даже со своими учителями и достойно отстаивал свою точку зрения. Несмотря на то, что он прожил в Тетюшах всего 3 года, этот край оставил глубокий след в его жизненном пути», – отметила заведующая музеем Михаила Сеспеля в Чебоксарах Антонина Васильева.

Михаил Кузьмич Кузьмин (Сеспель) - поэт-реформатор, драматург, прозаик, государственный и общественный деятель. Родился 16 ноября 1899 года в деревне Шугурово Цивильского уезда Казанской губернии (ныне д. Сеспель Канашского района Чувашской Республики).

Осенью 1917 года поступает в Тетюшскую учительскую семинарию. После Октябрьской революции вступает в ряды большевистской партии, в январе 1919 года был направлен в Москву на шестинедельные курсы организаторов-пропагандистов при ВЦИКе. В Москве видел и слышал выступление Владимира Ленина. В августе 1920 года Сеспель переезжает из Тетюш в Чебоксары, был назначен председателем ревтрибунала Чувашской автономной республики.

Стихи начал писать в 17 лет. Печатался на страницах казанской газеты «Знамя революции» и в «Тетюшских известиях», активно участвовал в газете Чувашского отдела Наркомнаца «Канаш» («Совет»), выходившей с 1918 по 1921 год в Казани.

Автор статьи «Стихосложение и правила ударения», которая стала большим вкладом в развитие теории и практики новой чувашской поэзии.

Болел туберкулезом. Умер в возрасте 22 лет (покончил собой), находясь в городе Остер, Украина.

Юлай Низаев