Газета «Сельская новь» открыла офис продаж и студию для эфиров в Аксубаеве

В Аксубаевском районе сегодня открылся офис продаж газеты «Сельская новь». Он разместился на первом этаже в здании редакции, сообщает издание.

Как отметила главред газеты Людмила Жаренова, офис открылся по инициативе генерального директора АО «Татмедиа» Шамиля Садыкова.

Фото: газета «Сельская новь»

«Шамиль Мухаметович обозначил свою позицию: иметь точку продаж для редакции — необходимость дня сегодняшнего. Здесь мы будем не только продавать в розницу и выдавать альтернативным подписчикам районную газету, но и реализовывать газеты и журналы, выходящие под крылом медиахолдинга, художественную литературу татарстанских авторов, книги для детей, сканворды для взрослых на татарском языке», — объяснила она, добавив, что здесь же будут приниматься реклама и объявления.

Глава Аксубаевского района Камиль Гилманов отметил, что «Сельская новь» с каждым годом становится все популярнее. Так как в районе нет собственного канала или радио, вся новостная нагрузка приходится на местную газету.

Гендиректор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков подарил редакции фотоаппарат и поздравил сотрудников редакции с прошедшим 92-летием районного издания.

Готовить офис к открытию помогал не только коллектив издания, но и дети, супруги и друзья работников. При этом ремонт прошел не только в офисе продаж, но и в кабинетах на втором этаже. В одном из них были оборудованы студия для прямых эфиров, фотозона и детский уголок. В дальнейшем журналисты планируют использовать помещение для новых проектов, в том числе с участием школьников и дошкольников.