Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Церемония награждения работников УФПС «Татарстан почтасы» прошла в «Татмедиа».

«Это очень хорошая традиция, которую однажды начал бывший главный редактор газеты Радик Сабиров, и эта традиция продолжается. Нам нужно вас беречь и беречь – вы работаете усердно, без вас газета не попадет в руки читателей», – поблагодарил сотрудников «Татарстан почтасы» руководитель РА «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

В этом году 30 почтальонов, обеспечивших наибольший прирост подписки на «Шәһри Казан», получили денежные премии по 3 000 рублей. Еще три почтальона были отмечены повышенными премиями по 10 000 рублей за наибольшее количество оформленных подписных абонементов в расчете на число обслуживаемых домохозяйств.

Преимущественно награждали работников районных почтамтов. Среди районов-лидеров: Сабинский (более половины из числа награжденных), Зеленодольский и Рыбно-Слободский районы.

Сотрудникам АО «Почта России» также были вручены благодарственные письма за многолетнее и плодотворное сотрудничество от АО «Татмедиа» и АО «Почта России».

«Есть люди, которые критикуют почту, но критикуют те, кто в почте никогда не работал. Это большой труд: зимой, весной, осенью и летом нужно работать, потому что читатель ждет», – отметил генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Награждение лучших сотрудников УФПС «Татарстан почтасы» – ежегодная традиция редакции газеты «Шәхри Казан». Газета выходит два раза в неделю, в среду и пятницу. Каждое полугодие, по словам нового главного редактора издания Ильсии Садыковой, газету выписывает 10 тыс. человек.

«Почтальон сегодня – это человек, который знает каждого нашего подписчика в лицо. И это важно. Если будет налажена работа между почтой и редакцией, тогда бумажная газета не умрет. И я почему-то в это верю, потому что во многих странах газета живет», – рассказала корреспонденту «Татар-информа» Садыкова.

Главред «Шәһри Казан» надеется, что однажды их газета будет лежать в каждой татарской семье, но, когда разговор заходит о молодежи, речь сразу идет о социальных сетях, потому что, по мнению Садыковой, нет соответствующей традиции чтения с бумаги. В Китае, отметила она, такая традиция есть. Но почему?

«Это хороший вопрос. И если мы на него ответим, то у нас, наверное, все изменится», – считает главный редактор газеты «Шәһри Казан».