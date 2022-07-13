Газета «Шәһри Казан. Язмыш» по случаю годового юбилея устроила праздник для читателей

В честь первого юбилея газеты «Шәһри Казан. Язмыш» редакция организовала праздник для читателей на площадке перед зданием АО «Татмедиа». Гостей угощали пловом, также для них выступали артисты, которые в течение года побывали на обложке издания.

Более года назад, 2 июля 2021-го, пятничный номер газеты «Шәһри Казан» вышел в новом 24-полосном формате А4 под названием «Язмыш» («Судьба»). Следуя концепции «газета о жизни», издание знакомит читателя с интересными судьбами обычных людей и известных личностей, поучительными историями из их опыта.

На празднике с юбилеем издания редакцию поздравил генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

«„Шәһри Казан. Язмыш“ стала феноменом для нас. По-настоящему народная, читаемая газета. Каждый материал затрагивает только самые интересные и важные темы. После феноменального успеха этой газеты появились еще несколько изданий, рассказывающих о судьбах. Сейчас есть разные газеты с приставкой „язмыш”, но настоящая — только „Шәһри Казан. Язмыш”. В ней действительно отражается настоящая жизнь», — подчеркнул Шамиль Садыков и пожелал успехов коллективу.

По словам главного редактора «Шәһри Казан» Радика Сабирова, за год тираж издания увеличился в четыре раза.

«Увеличение тиража привело к росту числа подписчиков самой газеты „Шәһри Казан”, потому что у нас есть подписка на комплект. Наш тираж увеличился в целом, и это очень радует. Люди действительно полюбили новую газету, отзывы приходят», — заметил Радик Сабиров.

Героиня с обложки первого номера — певица и ведущая телеканала ТНВ Эльвира Фазлыева (Аида) пришла поздравить любимое издание с юбилеем.

«В первом номере вышел материал о трагедии, произошедшей с моей дочерью. С тех пор читаю эту газету. Она рассказывает о судьбах разных людей — простых и известных — всегда интересные, поучительные истории. Желаю успехов создателям, газете — долгой жизни, и чтобы читателей было много», — сказала артистка.

На празднике также выступили Айсылу Габдинова, Алсу и Азат Фазлыевы, Сомбел Билалова, Ильнат Фархуллин, Кирам Сатиев. «Татар-информ» вел трансляцию с события на своем YouTube-канале.